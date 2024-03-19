Як призначатимуться субсидії

Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну, який опублікований на сайті Федерації профспілок України. Розмір субсидії буде залежати від вартості оренди житла у регіонах, куди переїжджають люди.

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Наприклад! У Закарпатській області вона може сягати до 18,3 тисяч гривень.

Для розрахунку субсидії планується встановити соціальний стандарт площі орендованого житла на кожну особу, тобто 13,65 квадратних метрів, але не менше ніж 35,22 квадратних метрів на сім’ю.

Середня вартість 1 квадратного метра оренди житла складатиме 193,6 гривень, що розраховано як відношення середньої вартості оренди однокімнатної квартири до середньої площі однокімнатної квартири.

Зауважте! Середня площа оренди однокімнатної квартири, за даними Держстату за січень 2024 року, складає 6 817,78 гривень. А середня площа однокімнатної квартири з урахуванням норм Житлового кодексу України складає 35,22 квадратного метра.

Згідно з проєктом, субсидія на оренду житлового приміщення призначатиметься в разі, якщо витрати сім'ї перевищують обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого складатиме 30% від її сукупних доходів.

Кому надаватимуть субсидії

У проєкті акта йдеться, що субсидія на оренду житлового приміщення призначатиметься, якщо видатки родини перевищуватимуть обов’язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% її сукупних доходів.

Зауважте! Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, базова відсоткова ставка плати за найм житла (обовʼязковий платіж, який самостійно здійснює за оренду родина) на рівні 30% доходів родин є міжнародною практикою подібних програм соціального захисту населення.

Водночас цей показник може зменшуватись, залежно від фактичного рівня доходів, що передбачено формулою розрахунку субсидії на оренду.

Як розраховується показник



До розрахованого показника соціальної вартості оплати одного місяця оренди житла застосовуватимуться коригуючі регіональні коефіцієнти. Вони залежать від того, чи житлове приміщення знаходиться в обласному центрі або в містах, селах області (крім обласного центру та міст), які зазначаються у додатку до проєкту акта. Коригуючі коефіцієнти застосовуються через різницю вартості оренди житлового приміщення на однакові об’єкти нерухомості в різних територіальних громадах.

Коригуючі коефіцієнти були розраховані за підтримки проєкту Ради Європи аналітичним центром CEDOS, виходячи із даних Держстату та з урахуванням фактичної пропозиції оренди житла на сайтах.