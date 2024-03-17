Хто має право на допомогу

У ПФУ повідомили, що пенсіонерам, зокрема ВПО, що проживають на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях – надають грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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Перелік таких пенсіонерів формують відповідно до інформації, що міститься в базах даних ПФУ, тобто ці виплати здійснюють без звернення особи до ВПП або ПФУ.

Нагадаємо! Це регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 року № 781 "Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення".

Відтак, право на таку допомогу мають особи, які:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3 250 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги тощо);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Які області належать до територій активних або можливих бойових дій До територій активних або можливих бойових дій них належать такі області: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.