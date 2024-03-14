Хто може отримати соціальну пенсію
Люди, які до пенсійного віку не набули потрібного стажу, можуть отримувати соціальну пенсію. У 2024 році вимоги до стажу такі:
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- для виходу на пенсію у 60 років – 31 рік страхового стажу;
- у 63 років – 21 рік;
- у 65 років – 15 років.
Соціальна пенсія є різницею між прожитковим мінімум для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривня та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року. Сума складає не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3 028 гривень.
Таку виплату перераховують кожні 6 місяців з урахування майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.
Як оформити соціальну пенсію
Що оформити таку виплату треба звернутися до органів соцзахисту з наступними документами:
- заявою;
- паспортом і документом, який засвідчує реєстрацію особи у ДРФОПП;
- довідкою ПФУ про наявний страховий стаж;
- декларацією про доходи та майновий стан за останні пів року;
- копією рішення про призначення опікуна (для того, кого визнано недієздатним).
Хто не може отримати соціальну пенсію
- якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
- особа отримує пенсію, соціальну допомогу, працює;
- хтось із членів сім'ї особи протягом року перед зверненням по соціальну пенсію здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень;
- вибіркова перевірка виявила додаткові джерела доходів, не зазначені в декларації — здавання в оренду житлового приміщення, заробіток членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані; отримання доходу від утримання худоби чи птиці);
- у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира, загальна площа якої перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї й додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, або понад один автомобіля.