Кто может получить социальную пенсию
Люди, которые до пенсионного возраста не приобрели нужного стажа, могут получать социальную пенсию. В 2024 году требования к стажу следующие:
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- для выхода на пенсию в 60 лет – 31 год страхового стажа;
- в 63 года – 21 год;
- в 65 лет – 15 лет.
Социальная пенсия является разницей между прожиточным минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода. Сумма составляет не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц 3 028 гривен.
Такую выплату пересчитывают каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.
Как оформить социальную пенсию
Что оформить такую выплату надо обратиться в органы соцзащиты со следующими документами:
- заявлением;
- паспортом и документом, который удостоверяет регистрацию лица в ГРФОПП;
- справкой ПФУ об имеющемся страховом стаже;
- декларацией о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;
- копией решения о назначении опекуна (для того, кого признано недееспособным).
Кто не может получить социальную пенсию
- если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
- лицо получает пенсию, социальную помощь, работает;
- кто-то из членов семьи лица в течение года перед обращением за социальной пенсией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен;
- выборочная проверка выявила дополнительные источники доходов, не указанные в декларации - сдача в аренду жилого помещения, заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);
- в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира, общая площадь которой превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля.