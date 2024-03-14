Кто может получить социальную пенсию

Люди, которые до пенсионного возраста не приобрели нужного стажа, могут получать социальную пенсию. В 2024 году требования к стажу следующие:

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для выхода на пенсию в 60 лет – 31 год страхового стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Напомним! Ежегодно, до 2028 года, требования к страховому стажу растут на год.

Социальная пенсия является разницей между прожиточным минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода. Сумма составляет не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц 3 028 гривен.

Такую выплату пересчитывают каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Как оформить социальную пенсию

Что оформить такую выплату надо обратиться в органы соцзащиты со следующими документами:

заявлением;

паспортом и документом, который удостоверяет регистрацию лица в ГРФОПП;

справкой ПФУ об имеющемся страховом стаже;

декларацией о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;

копией решения о назначении опекуна (для того, кого признано недееспособным).

Кто не может получить социальную пенсию

если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

лицо получает пенсию, социальную помощь, работает;

кто-то из членов семьи лица в течение года перед обращением за социальной пенсией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен;

выборочная проверка выявила дополнительные источники доходов, не указанные в декларации - сдача в аренду жилого помещения, заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира, общая площадь которой превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля.

Заметьте! Социальную пенсию могут назначить несмотря на вышеупомянутые обстоятельства, если в семье есть лицо с инвалидностью.