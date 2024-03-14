На какие надбавки ждать пенсионерам

Пенсионеры, которым уже исполнилось 70 лет, имеют возможность получать дополнительную пенсионную надбавку ежемесячно. Сумма этой надбавки растет каждые пять лет до момента, когда пенсионер достигает 80 лет.

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Размеры возрастных надбавок

Сейчас установлены следующие суммы возрастных доплат к пенсии:

Лицам, которым исполнилось 70 лет – до 300 гривен.

Лицам в возрасте 75 лет – до 456 гривен.

Лицам в возрасте от 80 лет – до 570 гривен.

Обратите внимание! Общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны.

Как рассчитываются возрастные надбавки

Стоит заметить, что если пенсионеру в возрасте от 70 до 75 лет начислено 300 гривен, то по достижении 75 лет он получает разницу между 300 и 456 гривнами. Это означает, что пенсия лица, достигшего 75 лет, увеличится на 156 гривен.

Напомним! Увеличение выплат для пенсионеров в возрасте 70 – 75 лет началось с 1 октября 2022 года, а возрастная надбавка в 80 лет была установлена с 1 апреля 2020 года.

Весенняя индексация: кого она коснется

Пенсии, которые будут проиндексированы весной, охватывают большинство видов: обычные пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии военных, пенсии ученых, пенсии госслужащих и чернобыльские пенсии.

Согласно сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, размер пенсий повысится почти на 8%. Расчет повышения осуществляется на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине. Индексация запланирована на 1 марта 2024 года.

Кстати! Специальные пенсии судей и прокуроров пока что остаются вне этой индексации. Важно отметить, что индексация касается пенсий, назначенных до 31 декабря 2023 года включительно.