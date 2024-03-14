На які надбавки чекати пенсіонерам

Пенсіонери, яким вже виповнилося 70 років, мають можливість отримувати додаткову пенсійну надбавку щомісяця. Сума цієї надбавки зростає кожні п'ять років до моменту, коли пенсіонер досягає 80 років.

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Розміри вікових надбавок

Зараз встановлені такі суми вікових доплат до пенсії:

Особам, яким виповнилося 70 років — до 300 гривень.

Особам у віці 75 років — до 456 гривень.

Особам у віці від 80 років — до 570 гривень.

Зверніть увагу! Загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Як розраховуються вікові надбавки

Варто зауважити, що якщо пенсіонеру віком від 70 до 75 років нараховано 300 гривень, то після досягнення 75 років він отримує різницю між 300 та 456 гривнями. Це означає, що пенсія особи, яка досягла 75 років, збільшиться на 156 гривень.

Нагадаємо! Збільшення виплат для пенсіонерів у віці 70 – 75 років почалося з 1 жовтня 2022 року, а вікова надбавка у 80 років була встановлена з 1 квітня 2020 року.

Весняна індексація: кого вона торкнеться

Пенсії, які будуть проіндексовані навесні, охоплюють більшість видів: звичайні пенсії за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсії науковців, пенсії держслужбовців та чорнобильські пенсії.

Згідно з повідомленням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розмір пенсій підвищиться майже на 8%. Розрахунок підвищення здійснюється на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. Індексація запланована на 1 березня 2024 року.

До речі! Спеціальні пенсії суддів і прокурорів поки що залишаються поза цією індексацією. Важливо відзначити, що індексація стосується пенсій, призначених до 31 грудня 2023 року включно.