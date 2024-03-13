Якою буде пенсія при мінімальній зарплаті

Незалежно від того, чи набула особа 31 рік, чи 35 років стажу, при мінімальній зарплаті розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату. Саме тому Пенсійний фонд сплачуватиме мінімальну пенсію.

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Тобто, при мінімальній зарплаті у розмірі 7 100 гривень, людина може розраховувати на мінімальну пенсію у розмірі 2 361 гривні. При цьому, перевірити свою майбутню пенсію можна лише через вебпортал Дії. У додатку це зробити не можна.

Зверніть увагу! Розрахунок пенсії за віком виконується також за такою формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії. Детальніше про це можна прочитати тут .