Нині розмір мінімальної зарплати в Україні становить 7 100 гривень. Якщо особа отримує мінімальну заробітну плату, то відповідно вона не може розраховувати на високі пенсійні виплати.
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Якою буде пенсія при мінімальній зарплаті
Незалежно від того, чи набула особа 31 рік, чи 35 років стажу, при мінімальній зарплаті розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату. Саме тому Пенсійний фонд сплачуватиме мінімальну пенсію.
Тобто, при мінімальній зарплаті у розмірі 7 100 гривень, людина може розраховувати на мінімальну пенсію у розмірі 2 361 гривні. При цьому, перевірити свою майбутню пенсію можна лише через вебпортал Дії. У додатку це зробити не можна.