Які виплати отримують громадяни з інвалідністю
На виплати по інвалідності впливає значна кількість факторів: вік, наявність та кількість стажу, призначена група та інші. До уваги беруться і обставини набуття каліцтва.
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Співвідношення виплат, відносно вікової пенсії таке:
- особи з інвалідністю І групи мають 100% пенсії за віком;
- ІІ групи – 90%;
- ІІІ групи – 50%.
Встановлені мінімуми, відповідно до групи такі:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;
- непрацюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень;
- працюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.
Групу особі призначає спеціальна комісія. У деяких випадках може відбуватися повторна експертиза, внаслідок якої змінюються дані. Відповідно, до новопризначеної групи, коригуються і виплати.
Якою буде ця березнева індексація
Перерахунок стосуватиметься понад 10 мільйонів українців. Попри очікуваний показник 13%, цьогоріч виплати проіндексують на майже 8%.
Мінімальний розмір зростання пенсій – 100 гривень, максимальний – 1 500 гривень. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, середня пенсійна виплата українців зросте до 5 717 гривень.