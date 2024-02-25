На скільки зросте пенсія

Відтак, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що пенсії буде підвищено майже на 8%. Він пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

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Він також розповів, що середній розмір підвищення складе 322 гривні. А середня пенсія – зросте до 5 717 гривень.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Індексація торкнеться більше 10 мільйонів наших громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців.

Також прем'єр повідомив, що з 1 квітня автоматично буде проведено перерахунок пенсій для 654 тисячі працюючих пенсіонерів з оновленим страховим стажем.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

Що ще відомо про індексацію пенсій

Нагадаємо, згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів, індексація пенсій у 2024 році планується здійснити з коефіцієнтом 1,079.

Зверніть увагу! При цьому, мінімальне збільшення становитиме 100 гривень, а максимальне – 1 577 гривень.

Своєю чергою, Індексація на 7,9% стосується пенсій, які призначені до 2021 року. При цьому, рівень підвищення пенсій, призначених у 2021 – 2023 роках, становитиме 100 гривень.

Кому проведуть індексацію Індексація з 1 березня буде проведена пенсіонерам, які сплачують страхові внески, військовим, чорнобильцям з інвалідністю, які одержують страхові виплати постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

В Україні мінімально необхідний стаж для виходу на пенсію становить 15 років. Якщо людина не відповідає вимогам стажу, вона може вийти на пенсію лише після досягнення 65 років.

Для отримання пенсії у 2024 році необхідно мати:

31 рік страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років;

21 рік страхового стажу для виходу на пенсію у віці 63 роки;

15 років страхового стажу для виходу на пенсію у віці 65 років.