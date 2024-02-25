На сколько вырастет пенсия

Поэтому, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пенсии будут повышены почти на 8%. Он пояснил, что размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

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Он также рассказал, что средний размер повышения составит 322 гривны. А средняя пенсия – вырастет до 5 717 гривен.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Индексация коснется более 10 миллионов наших граждан: 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч чернобыльцев.

Также премьер сообщил, что с 1 апреля автоматически будет произведен перерасчет пенсий для 654 тысячи работающих пенсионеров с обновленным страховым стажем.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Также в 2024 году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий.

Что еще известно об индексации пенсий

Напомним, согласно проекту постановления Кабинета Министров, индексация пенсий в 2024 году планируется осуществить с коэффициентом 1,079.

Обратите внимание! При этом, минимальное увеличение составит 100 гривен, а максимальное – 1 577 гривен.

В свою очередь, Индексация на 7,9% касается пенсий, которые назначены до 2021 года. При этом, уровень повышения пенсий, назначенных в 2021 – 2023 годах, составит 100 гривен.

Кому проведут индексацию Индексация с 1 марта будет проведена пенсионерам, которые платят страховые взносы; военным; чернобыльцам с инвалидностью, которые получают страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию

В Украине минимально необходимый стаж для выхода на пенсию составляет 15 лет. Если человек не соответствует требованиям стажа, он может выйти на пенсию только по достижении 65 лет.

Для получения пенсии в 2024 году необходимо иметь:

31 год страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет;

21 год страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 63 лет;

15 лет страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 65 лет.