Що буде з виплатами після виїзду
Якщо пенсіонери виїхали за кордон тимчасово, їм продовжать нараховувати виплати. Вони зможуть користуватися цими коштами зі своїх банківських карток безперешкодно.
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Втім, якщо особа отримувала кошти не на картку, а через "Укрпошту" або безпосередньо від листоноші й не забирала гроші впродовж шести місяців, то виплати будуть зупинені, а рахунок заблоковано.
Проте є можливість перевести пенсію з поштових переказів на банківську картку.
Для цього потрібні:
- електронна копія паспорта громадянина України;
- ідентифікаційний код (ІПН);
- банківська картка та копія повних реквізитів до неї (IBAN).
Як відновити виплати
Щоб змінити реквізити для отримання пенсії, потрібно:
- Зайти на сайт Пенсійного фонду України в свій особистий кабінет, використовуючи електронний підпис, Дія.Підпис або Bank ID для входу.
- Вибрати в меню зліва розділ "Пенсіонерам".
- Клікнути на опцію "Внесення змін до електронної пенсійної справи".
- Обрати "Заява на зміну способу виплати".
- Заповнити усі поля у формі, які потрібні.
- Додати скановані копії документів, які вимагаються.
- На завершення сформувати заяву, підписати її електронним підписом та натиснути кнопку "Надіслати".
Українці, які тимчасово проживають за кордоном і мають там статус біженця, можуть поштою надіслати заяву для поновлення виплат. Перелік адрес територіальних органів ПФУ можна знайти за посиланням.
Для відновлення пенсії потрібно подати заяву з наступними документами:
- Копії паспорта.
- Документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту або статус біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання, з перекладом на необхідну мову.
- Оригінал документа, який підтверджує, що особа є живою.