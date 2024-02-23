Скільки заробили українці у лютому
Середня зарплата українців у лютому склала 19 тисяч гривень. Про це свідчать вакансії, які зараз наявні на ринку праці.
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Ми відстежуємо інформацію про зростання або падіння заявленої у вакансіях заробітної плати через Єдиний портал вакансій, створений у вересні 2022 року.
На цьому порталі розміщена інформація відносно усіх вакансій від Державного центру зайнятості і профільних бірж, наприклад:
- work.ua;
- robota.ua;
- jrc.ua та інші.
Мельник каже, що щоденно на всіх цих ресурсах публікується орієнтовно 200 тисяч вакансій. Середня зарплата, своєю чергою, збільшується. Зокрема, у періоді з липня по вересень 2023 року цей показник зріс аж на 23%, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року – до 18 тисяч гривень.
Кого найчастіше шукають у ЗСУ
В Україні триває кривава війна. Українське військо потребує спеціалістів з абсолютно різних сфер.
Саме тому, на порталах для пошуку роботи розміщені пропозиції від різних бригад. Як свідчить аналітика, найчастіше вони шукають спеціалістів у таких категоріях:
- 145 – "Робітничі спеціальності, виробництво";
- 180 – "Медицина, фармацевтика";
- 196 – "Телекомунікації та зв'язок";
- 250 – "Транспорт, автобізнес";
- 1206 – "Охорона, безпека".