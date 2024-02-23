Сколько заработали украинцы в феврале

Средняя зарплата украинцев в феврале составила 19 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют вакансии, которые сейчас имеются на рынке труда.

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Елена Мельник Исполняющая обязанности директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Мы отслеживаем информацию о росте или падении заявленной в вакансиях заработной платы через Единый портал вакансий, созданный в сентябре 2022 года.

На этом портале размещена информация относительно всех вакансий от Государственного центра занятости и профильных бирж, например:

work.ua;

robota.ua;

jrc.ua и другие.

Мельник говорит, что ежедневно на всех этих ресурсах публикуется ориентировочно 200 тысяч вакансий. Средняя зарплата, в свою очередь, увеличивается. В частности, в периоде с июля по сентябрь 2023 года этот показатель вырос аж на 23%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 18 тысяч гривен.

Кого чаще всего ищут в ВСУ

В Украине продолжается кровавая война. Украинское войско нуждается в специалистах из совершенно разных сфер.

Именно поэтому, на порталах для поиска работы размещены предложения от различных бригад. Как свидетельствует аналитика, чаще всего они ищут специалистов в таких категориях: