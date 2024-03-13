Какой будет пенсия при минимальной зарплате

Независимо от того, или приобрело лицо 31 год, или 35 лет стажа, при минимальной зарплате расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Именно поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию.

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То есть, при минимальной зарплате в размере 7 100 гривен, человек может рассчитывать на минимальную пенсию в размере 2 361 гривны. При этом, проверить свою будущую пенсию можно только через веб-портал Дії. В приложении это сделать нельзя.

Обратите внимание! Расчет пенсии по возрасту выполняется также по такой формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии. Подробнее об этом можно прочитать здесь .