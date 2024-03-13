Сейчас размер минимальной зарплаты в Украине составляет 7 100 гривен. Если лицо получает минимальную заработную плату, то соответственно оно не может рассчитывать на высокие пенсионные выплаты.
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Какой будет пенсия при минимальной зарплате
Независимо от того, или приобрело лицо 31 год, или 35 лет стажа, при минимальной зарплате расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Именно поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию.
То есть, при минимальной зарплате в размере 7 100 гривен, человек может рассчитывать на минимальную пенсию в размере 2 361 гривны. При этом, проверить свою будущую пенсию можно только через веб-портал Дії. В приложении это сделать нельзя.