От чего зависит размер пенсии

В 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. С каждым годом минимальный стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться на год до тех пор, пока в 2029 году не достигнет 35 лет.

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Также, чтобы выйти на пенсию в 63 года в 2024 году, нужно иметь от 20 до 30 лет страхового стажа, а для выхода на пенсию в 65 лет — от 15 до 20 лет стажа.

Заметьте! Если в 2024 году вам исполнилось 60 лет, но вы не имеете необходимых 31 года страхового стажа, пенсию вам назначат при достижении 63 лет.

Как посчитать пенсию в 2024 году

Расчет пенсии по возрасту выполняется по формуле:

Размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.

Размер средней зарплаты определяется как средний показатель заработной платы по Украине за последние три года перед назначением пенсии, с которой уплачивались страховые взносы.

Индивидуальный коэффициент зарплаты рассчитывается как сумма отношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине.

Обратите внимание! Для определения индивидуального коэффициента зарплаты необходимо сравнить месячный заработок лица со средней зарплатой по стране за тот же месяц. Этот коэффициент отражает соотношение полученной зарплаты к средней зарплате в стране.

Для получения общего индивидуального коэффициента зарплаты нужно определить среднее значение всех месячных коэффициентов за период, который берется во внимание. Это позволяет оценить, насколько зарплата лица в среднем соответствует или превышает средний уровень заработной платы по стране в течение расчетного периода.

Как это происходит

Индивидуальный коэффициент зарплаты используется для расчета пенсии, где высокий коэффициент может привести к более высокой пенсионной выплате. Если средняя зарплата лица в течение всего периода равнялась средней по стране, ее индивидуальный коэффициент будет близко к единице. В случае, когда зарплата вдвое превышает среднюю, коэффициент может приближаться к двойке.

Напоследок, коэффициент страхового стажа рассчитывается путем умножения общего количества лет стажа на 0.01. Этот коэффициент отражает вклад лица в пенсионную систему через страховые взносы в течение его трудовой деятельности.