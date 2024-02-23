До когда можно получить пенсию в Украине

В Украине согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа месяца.

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Таким образом, до 25 февраля украинцы смогут получить пенсионные выплаты по месту фактического проживания или на счет в банке.

Как сообщают в Пенсионном фонде, по состоянию на 19 февраля, было профинансировано:

  • пенсионные выплаты – 43,1 миллиарда гривен, в частности через АО "Укрпочта" – 8,6 миллиарда гривен, через уполномоченные банки – 34,5 миллиарда гривен;
  • выплаты жилищных субсидий и льгот – 4 674,9 миллиона гривен;
  • страховые выплаты – 2 081,9 миллиона гривен, в частности на оплату больничных – 1 003,7 миллиона гривен.

Какие пенсии получают украинцы

С 1 января 2024 году в Украине изменился размер прожиточного минимума. Теперь он составляет:

  • 3 023 гривен – для трудоспособных лиц,
  • 2 563 гривен – для детей в возрасте до 6 лет,
  • 3 196 гривен – для детей от 6 до 18 лет,
  • 2 361 гривен – для лиц, утративших трудоспособность.

В соответствии с этим, выросла в Украине еще и пенсия:

  • минимальная выплата увеличилась с 2 093 гривен до 2 361 гривны,
  • максимальная – с 20 930 гривен до 23 610 гривен.

Кроме этого, изменился еще и страховой стаж для выхода на пенсию:

  • пенсия в 60 лет – стаж не менее 31 года,
  • в 63 года – со стажем 21 – 31 год,
  • в 65 лет – 15 – 21 год.