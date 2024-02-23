У кого и насколько вырастет пенсия в марте

Каждый месяц увеличиваются выплаты пенсий для лиц, достигших определенного возраста, а именно 70 лет. Этим гражданам предоставляются дополнительные выплаты к основной пенсии в месяц, когда у пенсионера день рождения.

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Более того, в ПФУ дополнительно обращаться не нужно. А размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера, что означает: чем старше человек, тем больше сумма надбавки к пенсии. Следовательно:

  • лица от 70 до 74 лет включительно – получают дополнительно 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.

Какие еще надбавки можно получить

Украинские пенсионеры могут получить другие дополнительные выплаты.

  • Надбавка на детей

В частности, лица пенсионного возраста, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Они могут ежемесячно иметь надбавку в размере 150 гривен.

  • Надбавка за сверхнормативный стаж

Также доплата предоставляется гражданам, которые приобрели сверхурочный стаж. Такая надбавка рассчитывается индивидуально.

За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам (а для пенсий, назначенных до 01.10.2011 – более 25 лет мужчинам, 20 лет женщинам, пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 Закона, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту, указанного в абзаце первом части первой статьи 28 Закона,
– объясняют в ПФУ

При этом, размер минимальной пенсии с 1 января 2024 года вырос до 2 361 гривны. Соответственно, максимальная сумма надбавки за каждый год стажа – 23,61 гривны.

  • Надбавка за звание "Почетного донора Украины"

Также надбавки для лиц, которые имеют звание "Почетного донора Украины". Их надбавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Такой статус украинцам предоставляется, если они бесплатно сдали:

  • 40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;
  • 60 доз плазмы.

Что известно о мартовской индексации

В начале марта должна состояться масштабная индексация пенсионных выплат. Предварительный показатель роста пенсии – 13%.

Однако, не все почувствуют этот перерасчет, речь идет о:

  • пенсионерах, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;
  • гражданах, которые получают высокие пенсии которые получают высокие пенсии;
  • лицах, которые имеют выплаты меньше минимальных.