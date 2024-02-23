У кого и насколько вырастет пенсия в марте

Каждый месяц увеличиваются выплаты пенсий для лиц, достигших определенного возраста, а именно 70 лет. Этим гражданам предоставляются дополнительные выплаты к основной пенсии в месяц, когда у пенсионера день рождения.

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Более того, в ПФУ дополнительно обращаться не нужно. А размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера, что означает: чем старше человек, тем больше сумма надбавки к пенсии. Следовательно:

лица от 70 до 74 лет включительно – получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Возрастная надбавка предоставляется гражданам если их пенсионная выплата меньше 10 340,35 гривен.

Какие еще надбавки можно получить

Украинские пенсионеры могут получить другие дополнительные выплаты.

Надбавка на детей

В частности, лица пенсионного возраста, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Они могут ежемесячно иметь надбавку в размере 150 гривен.

Надбавка за сверхнормативный стаж

Также доплата предоставляется гражданам, которые приобрели сверхурочный стаж. Такая надбавка рассчитывается индивидуально.

За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам (а для пенсий, назначенных до 01.10.2011 – более 25 лет мужчинам, 20 лет женщинам, пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 Закона, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту, указанного в абзаце первом части первой статьи 28 Закона,

– объясняют в ПФУ

При этом, размер минимальной пенсии с 1 января 2024 года вырос до 2 361 гривны. Соответственно, максимальная сумма надбавки за каждый год стажа – 23,61 гривны.

Обратите внимание! За этой доплатой нужно дополнительно обращаться в ПФУ. Для подтверждения стажа необходимо предоставить в Пенсионный фонд соответствующие документы.

Надбавка за звание "Почетного донора Украины"

Также надбавки для лиц, которые имеют звание "Почетного донора Украины". Их надбавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Такой статус украинцам предоставляется, если они бесплатно сдали:

40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;

60 доз плазмы.

Что известно о мартовской индексации

В начале марта должна состояться масштабная индексация пенсионных выплат. Предварительный показатель роста пенсии – 13%.

Однако, не все почувствуют этот перерасчет, речь идет о: