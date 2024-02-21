Почему может происходить блокировка

Нужно понимать, что карта пенсионера не блокируется. Происходит лишь временное замораживание средств в ПФУ.

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То есть, пенсия и дальше начисляется, но ПФУ не перечисляет ее на счет пенсионера. Это касается только тех граждан пенсионного возраста, которые имели статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. При условии, что указанные пенсионеры не пользуются своими деньгами на счету в течение последних 6 месяцев.

Замораживание позволяет предотвратить мошеннические действия со средствами лица, которое получает пенсионные выплаты. Деньги будут храниться в ПФУ до выяснения всех обстоятельств.

Как вернуть пенсию

Пенсионеры может легко вернуть себе выплаты. Для этого ему нужно обратиться в ответственные органы.

Как только человек выходит на связь и подтверждает свою личность, начисленные выплаты перечисляются такому лицу на его счет,

– объясняют в Минсоцполитики

Обратиться в ПФУ можно как онлайн, так и оффлайн. В некоторых случаях гражданину придется пройти процедуру идентификации.

Как пройти процедуру идентификации читайте здесь.