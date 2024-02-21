Чому може відбуватися блокування

Потрібно розуміти, що карта пенсіонера не блокується. Відбувається лише тимчасове замороження коштів у ПФУ.

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Тобто, пенсія і далі нараховується, але ПФУ не перераховує її на рахунок пенсіонера. Це стосується лише тих громадян пенсійного віку, які мали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. За умови, що вказані пенсіонери не користуються своїми грошима на рахунку протягом останніх 6 місяців.

Заморожування дозволяє запобігти шахрайським діям з коштами особи, яка отримує пенсійні виплати. Гроші зберігатимуться у ПФУ до з'ясування усіх обставин.

Як повернути пенсію

Пенсіонери може легко повернути собі виплати. Для цього йому потрібно звернутися у відповідальні органи.

Як тільки людина виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такій особі на її рахунок,

– пояснюють у Мінсоцполітики

Зокрема, звернутися у ПФУ можна як онлайн, так і офлайн. У деяких випадках громадянину доведеться пройти процедуру ідентифікації.

Як пройти процедуру ідентифікації читайте тут.