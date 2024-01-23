Що потрібно знати про ідентифікацію

Якщо пенсіонер отримав статус переселенця, після початку повномасштабного вторгнення, і йому надходять виплати через "Ощадбанк", він зобов'язаний пройти ідентифікацію. Процедура відбувається онлайн, через відеоконференцію.

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Також процедура ідентифікація проводиться для тих пенсіонерів, які втратили виплати, внаслідок певних обставин. Наприклад, це імовірно через виїзд за кордон.

Першочергово необхідно заповнити заяву на проходження верифікації. Це можна зробити через вебпортал ПФУ. Час проведення ідентифікації узгоджується окремо.

Яку інформацію потрібно надавати при ідентифікації

Є визначений перелік інформації, яку спеціаліст має уточнити під час проведення процедури. Зокрема йдеться про такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата та місце народження;

номер, серія, термін дії, дата та місце видачі паспорта України;

номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

ідентифікаційний код;

реквізити пенсійного посвідчення;

номер телефону, електронна адреса;

місце проживання, відповідно до реєстрації та фактичне;

час і місце останнього звернення у ПФУ.