У кого та наскільки зросте пенсія у березні

Кожного місяця збільшуються виплати пенсій для осіб, які досягли певного віку, а саме 70 років. Цим громадянам надаються додаткові виплати до основної пенсії у місяць, коли у пенсіонера день народження.

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Щобільше, у ПФУ додатково звертатись непотрібно. А розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера, що означає: чим старша людина, тим більша сума надбавки до пенсії. Відтак:

особи від 70 до 74 років включно – отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Вікова надбавка надається громадянам якщо їхня пенсійна виплата менша за 10 340,35 гривні.

Які ще надбавки можна отримати

Українські пенсіонери можуть отримати інші додаткові виплати.

Надбавка на дітей

Зокрема, особи пенсійного віку, які самостійно виховують дитину. Вони можуть щомісячно мати надбавку у розмірі 150 гривень.

Надбавка за понаднормовий стаж

Також доплата надається громадянам, які набули понаднормовий стаж. Така надбавка розраховується індивідуально.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам (а для пенсій, призначених до 01.10.2011 – понад 25 років чоловікам, 20 років жінкам, пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 Закону,

– пояснюють у ПФУ

При цьому, розмір мінімальної пенсії з 1 січня 2024 року зріс до 2 361 гривні. Відповідно, максимальна сума надбавки за кожен рік стажу – 23,61 гривні.

Зверніть увагу! За цією доплатою потрібно додатково звертатися у ПФУ. Для підтвердження стажу необхідно надати у Пенсійний фонд відповідні документи.

Надбавка за звання "Почесного донора України"

Також надбавки для осіб, які мають звання "Почесного донора України". Їх надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму на одну особу. Такий статус українцям надається, якщо вони безкоштовно здали:

40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу;

60 доз плазми.

Що відомо про березневу індексацію

На початку березня має відбутися масштабна індексація пенсійних виплат. Попередній показник зростання пенсії – 13%.

Однак, не всі відчують цей перерахунок, йдеться про: