У кого та наскільки зросте пенсія у березні
Кожного місяця збільшуються виплати пенсій для осіб, які досягли певного віку, а саме 70 років. Цим громадянам надаються додаткові виплати до основної пенсії у місяць, коли у пенсіонера день народження.
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Щобільше, у ПФУ додатково звертатись непотрібно. А розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера, що означає: чим старша людина, тим більша сума надбавки до пенсії. Відтак:
- особи від 70 до 74 років включно – отримують додатково 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Які ще надбавки можна отримати
Українські пенсіонери можуть отримати інші додаткові виплати.
- Надбавка на дітей
Зокрема, особи пенсійного віку, які самостійно виховують дитину. Вони можуть щомісячно мати надбавку у розмірі 150 гривень.
- Надбавка за понаднормовий стаж
Також доплата надається громадянам, які набули понаднормовий стаж. Така надбавка розраховується індивідуально.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам (а для пенсій, призначених до 01.10.2011 – понад 25 років чоловікам, 20 років жінкам, пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 Закону,
– пояснюють у ПФУ
При цьому, розмір мінімальної пенсії з 1 січня 2024 року зріс до 2 361 гривні. Відповідно, максимальна сума надбавки за кожен рік стажу – 23,61 гривні.
- Надбавка за звання "Почесного донора України"
Також надбавки для осіб, які мають звання "Почесного донора України". Їх надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму на одну особу. Такий статус українцям надається, якщо вони безкоштовно здали:
- 40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу;
- 60 доз плазми.
Що відомо про березневу індексацію
На початку березня має відбутися масштабна індексація пенсійних виплат. Попередній показник зростання пенсії – 13%.
Однак, не всі відчують цей перерахунок, йдеться про:
- пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;
- громадян, які отримують високі пенсії;
- осіб, які мають виплати менші за мінімальні.