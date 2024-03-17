Кто имеет право на помощь

В ПФУ сообщили, что пенсионерам, в частности ВПО, проживающих на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях – предоставляется денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

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Перечень таких пенсионеров формируется в соответствии с информацией, содержащейся в базах данных ПФУ, то есть эти выплаты осуществляются без обращения лица в ВПП или ПФУ.

Напомним! Это регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 28 июля 2023 года № 781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой ООН проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения".

Поэтому, право на такую помощь имеют лица, которые:

получают пенсию в размере менее 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и т.д.);

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Какие области относятся к территориям активных или возможных боевых действий К территориям активных или возможных боевых действий них относятся такие области: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.