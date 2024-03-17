Кто имеет право на помощь
В ПФУ сообщили, что пенсионерам, в частности ВПО, проживающих на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях – предоставляется денежная помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.
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Перечень таких пенсионеров формируется в соответствии с информацией, содержащейся в базах данных ПФУ, то есть эти выплаты осуществляются без обращения лица в ВПП или ПФУ.
Поэтому, право на такую помощь имеют лица, которые:
- получают пенсию в размере менее 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и т.д.);
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий;
- не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.
Какие области относятся к территориям активных или возможных боевых действийК территориям активных или возможных боевых действий них относятся такие области: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.
Какой механизм осуществления выплат
Каким образом будут осуществляться выплаты:
- для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств, – на их банковские счета;
- для пенсионеров, которые получают пенсию через АО "Укрпочта", – с января 2024 года путем выплаты через отделения АО "Укрпочта".