Когда вступит в силу новое соглашение

20 марта 2024 года генерал-губернатор Канады Мэри Саймон подписала документ, который удостоверяет ратификацию обновленного соглашения о торговле с Украиной. Теперь украинская сторона должна провести такую же процедуру.

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Сенат Канады смог одобрить указанное соглашение только в третьем, то есть последнем, чтении. До этого, договор прошел многоэтапный путь в Палате общин.

Нужно понимать, что торговля между Украиной и Канадой была довольно активной. Однако из-за полномасштабной войны, ситуация кардинально изменилась. Новым соглашением канадское правительство выражает свою поддержку Украине.

Что известно о соглашении

Впервые соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было ратифицировано 1 августа 2017 года. Этот договор снизил пошлину или отменил ее полностью на определенные товарные позиции.

В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели совместную встречу в Оттаве. Во время этого визита, соглашение было обновлено и расширено. Под упрощенный режим торговли начали попадать другие сферы, в частности инвестиций и телекоммуникаций.

Интересно, что товарооборот между Канадой и Украиной в 2021 году достиг рекордных показателей и достиг ориентировочно 350 миллионов долларов.