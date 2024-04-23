За кошти, які виділяє Лондон, закуплять боєприпаси, засоби ППО, дрони та засоби інженерної підтримки. Крім цього, Україні нададуть й інше озброєння.

Дивіться також Ріші Сунак повідомив про виділення Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги

Що міститиме пакет допомоги

У пакет допомоги від Сполученого Королівства входять: 400 одиниць техніки, включно з 160 бронеавтомобілів Husky, ще 162 неназвані MRAP, 78 всюдиходів, 60 рейдових та водолазних човнів та катерів, 4 млн боєприпасів для стрілецької зброї, 1600 ударних та зенітних ракет, а також додаткові крилаті ракети Storm Shadow.

Крім цього, ймовірно, Лондон додатково передасть ракети ASRAAM, які використовуються у створеному для України неанонсованому ЗРК, а також ракети до ЗРК ближньої дії Stormer HVM.

Велика Британія вже постачала до України "ударні ракети", тож мовитись може одразу про дві ракети. Перша – вже згадана Martlet, яка є легкою універсальною ракетою та може боротися з легкою бронетехнікою.

Друга – Brimstone, яка є високоточним протитанковим засобом.

Вона може знищувати цілі на відстані 12 – 20 кілометрів, залежно від версії.

Корисною особливістю Brimstone є алгоритм обміну інформацією між ракетами у польоті. тобто вони можуть обмінюватись інформацією щодо цілей та при залповому пуску розподіляють їх між собою автоматично.

Греція може передати Україні ЗРК Patriot під "гарантії" США, – ЗМІ