За средства, которые выделяет Лондон, закупят боеприпасы, средства ПВО, дроны и средства инженерной поддержки. Кроме этого, Украине предоставят и другое вооружение.
Смотрите также Риши Сунак сообщил о выделении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи
Что будет содержать пакет помощи
В пакет помощи от Соединенного Королевства входят: 400 единиц техники, включая 160 бронеавтомобилей Husky, еще 162 неназванные MRAP, 78 вездеходов, 60 рейдовых и водолазных лодок и катеров, 4 млн боеприпасов для стрелкового оружия, 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.
Кроме этого, вероятно, Лондон дополнительно передаст ракеты ASRAAM, которые используются в созданном для Украины неанонсированном ЗРК, а также ракеты к ЗРК ближнего действия Stormer HVM.
Великобритания уже поставляла в Украину "ударные ракеты", поэтому речь может идти сразу о двух ракетах. Первая – уже упомянутая Martlet, которая является легкой универсальной ракетой и может бороться с легкой бронетехникой.
Вторая – Brimstone, которая является высокоточным противотанковым средством.
Она может уничтожать цели на расстоянии 12 – 20 километров, в зависимости от версии.
Полезной особенностью Brimstone является алгоритм обмена информацией между ракетами в полете. то есть они могут обмениваться информацией о целях и при залповом пуске распределяют их между собой автоматически.
Греция может передать Украине ЗРК Patriot под "гарантии" США, – СМИ
- Греческие журналисты написали, что это оружие может сбивать баллистические ракеты врага. Именно эти ЗРК Украина просит в последнее время у партнеров. Жозеф Боррель на днях объяснял, что предотвратить разрушения дешевле, чем восстанавливать уничтоженное Россией.
- Источники в правительстве рассказали журналистам, что США предоставили Афинам "гарантии" в течение всего периода миссии Patriot по безопасности страны от турецкой угрозы. Однако добавляют, что не объяснили, какие именно "гарантии" предусматривают.
- Также журналисты объяснили, что не исключают передачу Киеву и второй системы Patriot. И прогнозируют, что это может вызвать споры внутри страны. Хотя в целом Греция имеет 6 систем Patriot, две – размещены в Афинах.