Об этом говорится в заявлении британского правительства. Вероятно, он будет предусматривать миллионов фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшую в истории Британии поставку важного оборудования.

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Самый большой пакет помощи от Британии

Согласно обнародованным данным, Риши Сунак встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить углубление британско-польских отношений. в частности, чиновники проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве.

Политики планируют обсудить вопросы европейской безопасности и поддержки нашего государства. Уже после этого премьер-министр Великобритании планирует отправиться в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцом в Берлине.

Украина стоит перед экзистенциальной угрозой, поскольку Россия продолжает свое варварское вторжение, рискуя безопасностью и стабильностью всей Европы,

– говорится в сообщении.

Что будет предусматривать пакет помощи

Сообщается, что подобное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, БПЛА и инженерной поддержки.

Известно, что эти беспилотники будут закуплены в Великобритании. В частности, министерство обороны Британии пришлет Украине пакет оборудования, предназначенный для отражения российского вторжения на суше, море и воздухе.

В него будут входить:

60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;

свыше 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;

более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов;

почти 4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.

"Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину позволят добиться успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе. ВСУ продолжают мужественно воевать, но нуждаются в нашей поддержке – и нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет гарантировать, что у Украины будет все необходимое для борьбы с Россией", – отметил Сунак.