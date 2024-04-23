Про це йдеться у заяві британського уряду. Ймовірно, він передбачатиме мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.

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Найбільший пакет допомоги від Британії

Згідно з оприлюдненими даними, Ріші Сунак зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб обговорити поглиблення британсько-польських відносин.Зокрема, посадовці проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві.

Політики планують обговорити питання європейської безпеки та підтримки нашої держави. Вже після цього прем'єр-міністр Великої Британії планує вирушити до Німеччини, аби зустрітися з канцлером Олафом Шольцом у Берліні.

Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи,

– йдеться у повідомленні.

Що передбачатиме пакет допомоги

Повідомляється, що подібне фінансування розміром 500 мільйонів фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, БпЛА та інженерної підтримки.

Відомо, що ці безпілотники будуть закуплені у Великій Британії. Зокрема, міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі.

До нього входитимуть:

60 човнів, зокрема – рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;

понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;

майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні. ЗСУ продовжують мужньо воювати, але потребують нашої підтримки – і потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе гарантувати, що Україна матиме все необхідне для боротьби з Росією", – зазначив Сунак.