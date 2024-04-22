Туда входят даже сыновья кремлевских VIP-персон и 10 членов путинской "Единой России". Для всех VIP-персон выдают дополнительные средства защиты.
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Что разведчики говорят о российском спецподразделении
В Минобороны Великобритании сообщили, что муж известной российской блогерши Елены Блиновской вступил в подразделение российской армии. Он пошел служить, чтобы ее не посадили из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.
Алексея Блиновского 16 апреля 2024 года сфотографировали во время службы в специально созданной воинской части вооруженных сил России "Барс Каскад" возле Украины.
По данным Минобороны Великобритании:
- подразделение создал заместитель председателя Госдумы по обороне Дмитрием Саблин;
- оно в основном участвует в операциях с беспилотными летательными аппаратами. Обычно они действуют вдали от линии фронта;
- активное спецподразделение с октября 2022 года.
Вербовка в "Барсу Каскада", вероятно, позволит деятелям российской элиты обойти установленные законом требования российской военной службы с гарантированной безопасностью и потенциально получить благосклонность Кремля,
– отметили британские разведчики.
Россия хочет набрать 300 тысяч контрактников
- Россия ежедневно теряет на войне ориентировочно до тысячи или даже больше солдат. Но Кремль не прекращает войну и продолжает собирать граждан.
- Так, израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал, что Кремль собирает на войну меньше, чем 30 тысяч контрактников в месяц. Ведь во многих регионах России подорожные за подписание контракта составляют уже 11 тысяч долларов. Это свидетельствуют о трудностях с набором контрактников.
- По словам Шарпа, после украинского наступления враги несли большие потери и теперь сами начали наступление, которое продолжается до сих пор. Если их не компенсировать, то очень быстро враги выдохнутся.
- Перед этим разведка Британии заявила, что Россия хочет привлечь на войну в 2024 году ориентировочно 400 000 военнослужащих по контракту.