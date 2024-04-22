Туда входят даже сыновья кремлевских VIP-персон и 10 членов путинской "Единой России". Для всех VIP-персон выдают дополнительные средства защиты.

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Что разведчики говорят о российском спецподразделении

В Минобороны Великобритании сообщили, что муж известной российской блогерши Елены Блиновской вступил в подразделение российской армии. Он пошел служить, чтобы ее не посадили из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Алексея Блиновского 16 апреля 2024 года сфотографировали во время службы в специально созданной воинской части вооруженных сил России "Барс Каскад" возле Украины.

По данным Минобороны Великобритании:

подразделение создал заместитель председателя Госдумы по обороне Дмитрием Саблин;

оно в основном участвует в операциях с беспилотными летательными аппаратами. Обычно они действуют вдали от линии фронта;

активное спецподразделение с октября 2022 года.

Вербовка в "Барсу Каскада", вероятно, позволит деятелям российской элиты обойти установленные законом требования российской военной службы с гарантированной безопасностью и потенциально получить благосклонность Кремля,

– отметили британские разведчики.

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