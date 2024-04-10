В Кремле таким образом хотят реализовать план по увеличению численности вооруженных сил России до 1,32 миллиона в этом году и 1,5 миллиона впоследствии, говорится в отчете британской разведки.

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Подробнее о намерениях Кремля

Россия продолжает провозить призыв солдат каждую весну и осенью. Так, очередной весенний призыв начался 1 апреля. Во время него Россия намерена призвать около 150 тысяч военнослужащих в возрасте 18 – 30 лет.

"Призывники будут служить 12 месяцев во всех родах вооруженных сил России, которые пока не вовлечены в боевые действия в Украине", – отмечает британская разведка.

Обратите внимание. Военнослужащие срочной службы привлекаются в гарнизоны по всей России.

Будет ли Россия отправлять контрактников на войну

Британская разведка отмечает, что российские власти, вероятнее всего, не желает рисковать боевыми потерями среди солдат срочной службы, ведь потери среди бойцов-добровольцев "более терпимы для общества".

А потому, на солдат срочной службы часто оказывается давление, чтобы они поступили на службу по контракту, что переложило бы на них личную "ответственность" за участие в войне против Украины.

"В 2024 году Россия хочет набрать около 400 000 военнослужащих по контракту, чтобы поддержать свои силы в Украине, которые понесли огромные потери, а также, чтобы поддержать ранее объявленные планы увеличить численность вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и 1,5 миллиона впоследствии", – добавили в британской разведке.

Планы России по мобилизации