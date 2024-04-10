У Кремлі таким чином хочуть реалізувати план зі збільшення чисельності збройних сил Росії до 1,32 мільйона цього року та 1,5 мільйона згодом, йдеться у звіті британської розвідки.

Дивіться також Окупанти-здирники, катівники та пияки: проблеми в лавах російських військ фіксує ISW

Детальніше рпо наміри Кремля

Росія продовжує провозити призов солдатів щовесни та восени. Так, черговий весняний призов розпочався 1 квітня. Під час нього Росія має намір призвати близько 150 тисяч військовослужбовців віком 18 – 30 років.

"Призовники служитимуть 12 місяців у всіх родах збройних сил Росії, які наразі не залучені до бойових дій в Україні", – зазначає британська розвідка.

Зверніть увагу. Військовослужбовці строкової служби залучаються в гарнізони по всій Росії.

Чи відправлятиме Росія контрактників на війну

Британська розвідка зауважує, що російська влада, найімовірніше, не бажає ризикувати бойовими втратами серед солдатів строкової служби, адже втрати серед бійців-добровольців "більш терпимі для суспільства".

А тому, на солдатів строкової служби часто чиниться тиск, аби вони вступили на службу за контрактом, що переклало б на них особисту "відповідальність" за участь у війні проти України.

"У 2024 році Росія хоче набрати близько 400 000 військовослужбовців за контрактом, щоб підтримати свої сили в Україні, які зазнали величезних втрат, а також, щоб підтримати раніше оголошені плани збільшити чисельність збройних сил до 1,32 мільйона цього року та 1,5 мільйона згодом", – додали у британській розвідці.

Плани Росії щодо мобілізації