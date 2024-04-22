С начала полномасштабного вторжения – 460 260 солдат. Однако потери врага могут быть значительно больше, ведь их трудно посчитать из-за интенсивности боев.
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Какие потери врага в технике
- танков – 7 236 (+7);
- боевых бронированных машин – 13 904 (+8);
- артиллерийских систем – 11 736 (+17);
- РСЗВ – 1 046 (+0);
- средства ПВО – 768 (+1);
- самолетов – 348 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 384 (+5);
- крылатые ракеты – 2 117 (+2);
- корабли /катера – 26 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 812 (+27);
- специальная техника – 1 934 (+8).
Россия впервые за время войны потеряла Ту-22М3
- Воздушные силы ВСУ вместе с украинскими разведчиками за ориентировочно 300 километров от Украины утром 19 апреля сбили вражеский бомбардировщик Ту-22М3. Он загорелся и разбился.
- Впервые с начала войны наши военные сумели сбить этот самолет. По данным Украины, его сбили с помощью зенитно-ракетной установки С-200.
- В российском минобороны факт падения подтвердили, однако заявили, что якобы самолет упал из-за "технической неисправности". Он якобы после выполнения "боевого задания" возвращался на аэродром базирования.
- Стоит заметить, что двух пилотов нашли живыми, ведь они успели катапультироваться. Однако двое других – погибли.