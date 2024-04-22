С начала полномасштабного вторжения – 460 260 солдат. Однако потери врага могут быть значительно больше, ведь их трудно посчитать из-за интенсивности боев.

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Какие потери врага в технике

танков – 7 236 (+7);

боевых бронированных машин – 13 904 (+8);

артиллерийских систем – 11 736 (+17);

РСЗВ – 1 046 (+0);

средства ПВО – 768 (+1);

самолетов – 348 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 384 (+5);

крылатые ракеты – 2 117 (+2);

корабли /катера – 26 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 15 812 (+27);

специальная техника – 1 934 (+8).

Россия впервые за время войны потеряла Ту-22М3