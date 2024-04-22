Об этом пропагандисты сообщили 21 апреля. В сети пишут, что российского пилота нашли в реке, передает 24 Канал.

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Нашли четвертого пилота сбитого Ту-22М3

Около 6 часов вечера в одном из вражеских телеграм-каналов отметили, что найдено тело четвертого члена экипажа Ту-22М3.

Также в сети писали, что погибшего оккупанта нашли в реке через два дня после падения российского бомбардировщика. Уточнили, что речь идет о "помощнике командира корабля".

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