Про це пропагандисти повідомили 21 квітня. У мережі пишуть, що російського пілота знайшли в річці, передає 24 Канал.

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Знайшли четвертого пілота збитого Ту-22М3

Близько 6 години вечора в одному з ворожих телеграм-каналів зазначили, що знайдено тіло четвертого члена екіпажу Ту-22М3.

Також у мережі писали, що загиблого окупанта знайшли в річці через два дні після падіння російського бомбардувальника. Уточнили, що йдеться про "помічника командира корабля".

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