За словами очільника ГУР, бомбардувальник окупантів був збитий за допомогою ще радянської зброї.

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"Приземлили" зі старої ЗРК

Вранці 19 квітня окупанти вкотре масовано атакували Україну. Пуски ракет ворог здійснював, зокрема з літаків Ту-22МЗ. Саме під час повернення на аеродром цей бомбардувальник був уражений.

Відомо, що літак дотягнув до Ставропольського району. А там біля хутора Богомолов він упав.

У Міноборони Росії визнали падіння бомбардувальника. Там підтвердили загибель одного пілота. Ще двоє вижили, а одного не змогли знайти.

Водночас росіяни пояснили аварію "технічною несправністю". Тим часом українська розвідка визнала, що це була її спільна з Повітряними силами спецоперація.

Буданов розказав, що "полювання" на "тушку" тривало тиждень. Захисники у "засідці" чекали, допоки ворожий літак вийде на потрібний рубіж.

"Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", – наголосив розвідник. Очільник ГУР уточнив, що бомбардувальник знищили на відстані 308 кілометрів від кордону із зенітно-ракетної установки С-200. Буданов додав, що цю ще радянську ЗРК "зробили з нуля зі старих складових і дещо модернізували".

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