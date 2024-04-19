За словами очільника ГУР, бомбардувальник окупантів був збитий за допомогою ще радянської зброї.
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"Приземлили" зі старої ЗРК
Вранці 19 квітня окупанти вкотре масовано атакували Україну. Пуски ракет ворог здійснював, зокрема з літаків Ту-22МЗ. Саме під час повернення на аеродром цей бомбардувальник був уражений.
Відомо, що літак дотягнув до Ставропольського району. А там біля хутора Богомолов він упав.
У Міноборони Росії визнали падіння бомбардувальника. Там підтвердили загибель одного пілота. Ще двоє вижили, а одного не змогли знайти.
Водночас росіяни пояснили аварію "технічною несправністю". Тим часом українська розвідка визнала, що це була її спільна з Повітряними силами спецоперація.
Буданов розказав, що "полювання" на "тушку" тривало тиждень. Захисники у "засідці" чекали, допоки ворожий літак вийде на потрібний рубіж.
"Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", – наголосив розвідник. Очільник ГУР уточнив, що бомбардувальник знищили на відстані 308 кілометрів від кордону із зенітно-ракетної установки С-200. Буданов додав, що цю ще радянську ЗРК "зробили з нуля зі старих складових і дещо модернізували".
Україна удосконалила ЗРК С-200: що відомо
- ЗРК С-200 – це радянська розробка 1960-их років. Вона мала кілька модернізацій, а згодом у Росії її зняли з озброєння.
- Україна офіційно зняла з озброєння ЗРК С-200 в жовтні 2013 року.
- У 2018 році ЗРК повернули до військ зі складів, на бойове чергування заступили перші три комплекси.
- Українські фахівці змогли стару зброю перетворити на сучасний засіб ураження. Модернізували також і ракети до них – 5В28.
- Перші С-200 – це ППО середнього радіусу дії, які могли працювати в радіусі в 160 кілометрів. Нині Ту-22М3 було збито на відстані в 300 кілометрів. С-200 – це перевізний комплекс "земля – повітря".
- Влітку 2023 року з С-200 українці обстрілювали Керченський міст, авіабазу окупантів "Морозовськ" у Ростовській області, Таганрозі та Калузькій області.
- Вони переробили ракети 5В28 з засобів ППО на снаряди класу "земля – земля" та змусили їх летіти по балістичній траєкторії.
- У 2024 році С-200 збили літаки А-50У – 14 січня та 23 лютого.