По словам главы ГУР, бомбардировщик оккупантов был сбит с помощью еще советского оружия.
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"Приземлили" из старой ЗРК
Утром 19 апреля оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Пуски ракет враг осуществлял, в частности с самолетов Ту-22МЗ. Именно во время возвращения на аэродром этот бомбардировщик был поражен.
Известно, что самолет дотянул до Ставропольского района. А там возле хутора Богомолов он упал.
В Минобороны России признали падение бомбардировщика. Там подтвердили гибель одного пилота. Еще двое выжили, а одного не смогли найти.
В то же время россияне объяснили аварию "технической неисправностью". Между тем украинская разведка признала, что это была ее совместная с Воздушными силами спецоперация.
Буданов рассказал, что "охота" на "тушку" продолжалась неделю. Защитники в "засаде" ждали, пока вражеский самолет выйдет на нужный рубеж.
"Это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне", – подчеркнул разведчик. Глава ГУР уточнил, что бомбардировщик уничтожили на расстоянии 308 километров от границы из зенитно-ракетной установки С-200. Буданов добавил, что эту еще советскую ЗРК "сделали с нуля из старых составляющих и несколько модернизировали".
Украина усовершенствовала ЗРК С-200: что известно
- ЗРК С-200 – это советская разработка 1960-х годов. Она имела несколько модернизаций, а впоследствии в России ее сняли с вооружения.
- Украина официально сняла с вооружения ЗРК С-200 в октябре 2013 года.
- В 2018 году ЗРК вернули в войска со складов, на боевое дежурство заступили первые три комплекса.
- Украинские специалисты смогли старое оружие превратить в современное средство поражения. Модернизировали также и ракеты к ним – 5В28.
- Первые С-200 – это ПВО среднего радиуса действия, которые могли работать в радиусе в 160 километров. Ныне Ту-22М3 был сбит на расстоянии в 300 километров. С-200 – это перевозочный комплекс "земля – воздух".
- Летом 2023 года с С-200 украинцы обстреливали Керченский мост, авиабазу оккупантов "Морозовск" в Ростовской области, Таганроге и Калужской области.
- Они переделали ракеты 5В28 из средств ПВО на снаряды класса "земля – земля" и заставили их лететь по баллистической траектории.
- В 2024 году С-200 сбили самолеты А-50У – 14 января и 23 февраля.