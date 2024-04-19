Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин, заметив, что сбитие Ту-22М3 уменьшает угрозу для Юга Украины. Также это повлияет на моральное состояние и на боеспособность российских летчиков.

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Потеря летчиков является болезненной для России

Как отметил Ерин, сейчас потери России в результате этой атаки уточняются. Но стоит понимать, что потеря даже одного летчика является чрезвычайно болезненной для страны-агрессора. Также известно, что после сбития другой самолет Ту-22М3 развернулся и не осуществил пуски ракет по Украине.

Каждый пилот, который погиб – это большая потеря для врага. Потому что подготовка пилотов на самолеты такого класса – это достаточно длительный и затратный процесс,

– отметил Ерин.

Сейчас известно, что Россия имеет еще достаточное количество таких самолетов, чтобы терроризировать украинские города. Поэтому важно и в дальнейшем не игнорировать сообщения о воздушной тревоге. Несмотря на это, в стране-агрессорке есть сложности с производством новой высококачественной техники.

Враг пытается пополнить свои запасы и сделать что-то новое. Но у них действительно есть проблемы с комплектующими и составляющими для этих самолетов. Поэтому этот процесс для них является очень сложным и тяжелым... В целом мы понимаем те угрозы и знаем цели, которые в дальнейшем будут нам интересны для поражения всеми доступными способами,

– отметил Ерин.

Сбитие Ту22-М3: коротко