Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где он упал и разбился.
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Первое уничтожение во время боевого вылета
Ранее теми же средствами был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину,
– отметили в ГУР.
В ГУР показали процесс сбития вражеского бомбардировщика – смотрите видео
В ГУР подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
Сбитие Ту-22МЗ: коротко
- Утром 19 апреля в Ставропольском крае Красногвардейского района России упал вражеский самолет Ту-22МЗ. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что трое пилотов погибли, а поиски четвертого – еще продолжаются.
- Впоследствии Сухопутные войска ВСУ сообщили, что действительно вражеский самолет Ту-22М3, который ночью запускал ракеты по Украине, разбился в Ставропольском крае. Сухопутные войска ВСУ показали видео падение вражеского самолета и объяснили, что это мгновенная карма.
- Потерю Ту-22М3 подтверждают и в российском минобороны. Там заявили, что причиной крушения стратегического бомбардировщика в Ставропольском крае якобы стала "техническая неисправность".
- Россия неоднократно атаковала Украину с помощью Ту-22МЗ. Летом 2023 года Кирилл Буданов рассказывал, что у окупантов осталось 27 технически исправных стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.
- В ГУР подтвердили, что уничтожение Ту-22МЗ – это операция украинской разведки. Более того, после уничтожения вражеского бомбардировщика другой, летевший за ним, развернулся.