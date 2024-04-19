Мгновенная карма в действии – самолет Ту-22М3 военно-космических сил России, который бросал ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили,
– сообщили украинские военные.
Мгновенная карма: Сухопутные войска показали видео и прокомментировали падение Ту-22М3 России
В России упал самолет Ту-22М3, которым Кремль атаковал Украину. В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что это мгновенная карма в действии.
Мгновенная карма в действии – самолет Ту-22М3 военно-космических сил России, который бросал ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили,