Ворожий літак "приземлився" у Ставропіллі Красногвардійського району Росії. Губернатор Ставропольского краю повідомив, що пілоти вижили.

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Що в ЗСУ кажуть про падіння літака Ту-22М3 Росії

Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 військово-космічних сил Росії, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили,

– повідомили українські військові.

Також наші військові показали момент падіння літака.

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Варто додати, що українські військові не підтвердили збиття літака. Проте відомий український блогер та активіст Сергій Стерненко написав: "Якщо це збиття, то все дуже цікаво".

Російський губернатор показав місце падіння літака Ту-22М3 Росії

Коротко про Ту-22М3