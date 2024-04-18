У Європі почали активно готуватися до ситуації, коли Дональд Трамп стане наступним президентом США. Локомотивом процесу виступає Польща. При чому там склалася унікальна ситуація, коли президент країни їде "на поклон" до Трампа у його вежі в Нью-Йорку, а прем'єр вживає заходів на випадок, якщо Трамп після перемоги вирішить у цій башті зачинитися разом з усією країною, яка його обрала. А відповідно й прибрати "ядерну парасольку", що стільки років оберігала спокій Старого Світу.

Насправді мовиться не про якісь абстракції, а цілком реальні дії. Іран за кілька годин запускає по Ізраїлю сотні ракет та безпілотників. Росія чинить відвертий ракетно-шахедний геноцид проти України, а її перші особи та штатні пропагандисти ледь не щодня обіцяють ядерні бомбардування Варшави, Парижа чи Лондона. Ба більше, російські ракети регулярно залітають на територію країн НАТО, російські воєнні літаки порушують кордони, а російські РЕБи глушать сигнали та наражають на небезпеку цивільну авіацію в Північній Європі.

Натомість головний гарант США – нині перебуває у відвертій кризі, а потенційно взагалі може "вмити руки" та залишити Європу віч-на-віч із Путіним. Саме тому цілком логічно подумати не лише про абстрактні гарантії безпеки, а й про практичні дії.

24 Канал розмірковує над тим, чи здатна Європа створити аналог "Залізного купола" для власної безпеки, а також як це може вплинути на Україну.

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Хто й чому ініціював розмову про "Залізний купол" для Європи

15 квітня до Варшави завітала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Однією з тем зустрічі з польським колегою Дональдом Туском була безпека, а конкретніше – захист неба.

Створення "Залізного купола" проти ракет і безпілотників необхідне (...). Нещодавня атака на Ізраїль підтвердила, наскільки важливі такі установки. Немає жодної причини, чому Європа не повинна мати такої системи… Не потрібно багато фантазії, щоб зрозуміти, що Європа теж у небезпечній зоні. Тому я радий, що прем'єр-міністр позитивно відреагувала на мою пропозицію, щоб Польща приєдналася до проєкту в Європі, що дозволить ефективно побудувати купол, який захистить наше небо,

– Дональд Туск, 15 квітня 2024 року.



Дональд Туск під час зустрічі з Метте Фредеріксен у Варшаві / Фото Krystian Maj / KPRM

Особливу увагу польський прем'єр акцентував саме на "Залізному куполі" – американо-ізраїльській системі ППО малого радіусу дії, що довела свою ефективність у відбитті повітряних атак іранських проксі, а також вже, власне, іранських ракетно-шахедних обстрілів 13 квітня 2024.

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Що передбачає оборонна стратегія ЄС До 2035 року "можливості, пов'язані з інтегрованою європейською протиповітряною та протиракетною обороною". Нова пропозиція, подана Єврокомісією, передбачає бюджетну підтримку блоком "європейських оборонних проектів, що становлять спільний інтерес". Інтегровані системи протиповітряної та протиракетної оборони були названі одним із 22 пріоритетів обороноздатності ЄС.



При цьому Брюссель наполягав на тому, щоб держави-члени розробили "цілком сумісні можливості наступного покоління" в галузі протиповітряної оборони, які працюють з наявними системами НАТО. ЄС також працює над новою оборонною стратегією, що спрямована на стимулювання спільних закупівель, та вперше ставить цілі закупівель у виробників блоку, а не в США. Керівники оборонної промисловості також закликали до тіснішої співпраці та партнерства між компаніями, щоб скоротити дублювання та зміцнити промислову базу Європи в довгостроковій перспективі.



Чи потрібна буде європейцям Америка в побудові власної потужної системи ППО / Фото AP

Скандинавська модель захисту неба: яка користь для України

Слова Туска варто розуміти ширше – сам по собі "Залізний купол" не є панацеєю. Це, зокрема, довели атаки палестинців 7 жовтня 2023 року, коли тисячі ракет, зроблених ледь не з каналізаційних труб, зуміли перевантажити ізраїльські системи ППО та вбити сотні людей.

Насправді ж від терору рятують не просто ракети, а вибудована система безпеки, частиною якої є ППО, а "Залізний купол" – лише одним з ешелонів оборони.

Так було під час атаки 13 квітня 2024 року, коли Ізраїль разом зі своїми союзниками з арабських країн, а також США, Францією та Великою Британією спільно відбили дуже потужну атаку Ірану за участі "Шахедів", крилатих і балістичних ракет.

Саме про таку систему нині говорить Європа. Робота в цьому напрямку активно ведеться – лідерами тут виступають Данія, Швеція, Норвегія та Фінляндія, які в межах НАТО розробляють власну систему ППО.

Основна ідея – спільне використання авіації, як єдиного флоту з 250 сучасних літаків, які зможуть стати ефективною силою в небі Північної Європи.



Винищувачі F-16 Повітряних сил Данії / Фото RDAF

Зверніть увагу! Головна особливість концепції – фактична відсутність у проєкті США (які є в інших проєктах ППО – NATINADS і AWACS), натомість гарантами виступають європейці – Німеччина та Велика Британія.



До речі, цей факт викликав у Вашингтоні справжню істерику, але звинувачувати вони можуть лише самих себе та власні навички управління ескалацією. З іншого боку, Трамп сам говорив про те, що Європі слід стати більш відповідальною. Проте він не врахував, що з набуттям відповідальності Європою втрачається і вплив США, і втрачається радикально. І мова тут не про військову справу, а також і про економіку та політику.

Україні від скандинавської ініціативи – пряма користь, адже скандинави швидко оновлюють власний авіапарк та формують флот із понад 140 винищувачів 5 покоління.

Так, Данія придбала 27 сучасних винищувачів F-35,

Фінляндія – 64 і Норвегія – 52.

Крім того, Швеція додає 60 нових літаків Gripen E, зберігши 60 модернізованих літаків Gripen C/D.

Старі ж літаки, а це F-16, незабаром будуть передані Україні та складуть основу її оновленого авіапарку.

"Європейський небесний щит": німецька ініціатива Шольца

Крім того, з кінця 2022 року існує ширша оборонна ініціатива – ESSI, лобістом якої є Німеччина. ESSI або (European Sky Shield Initiative, тобто "Європейський небесний щит") передбачає створення єдиної системи ППО для всього східного флангу НАТО.

Крім ФРН до ініціативи приєдналися Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Румунія, Фінляндія, Естонія, а також Словаччина, Словенія, Чехія та Угорщина.

Пізніше до проєкту приєдналися Данія, Швеція, Австрія та Швейцарія.



Країни НАТО домовилися про оновлення європейської системи протиповітряної оборони / Фото NATO

ESSI, власне, передбачає закупівлю систем ППО не лише в США, але й в Ізраїлі. Втім, мова йшла не про "Залізний купол", а про систему "Стріла 3", здатну перехоплювати балістичні ракети ще в стратосфері (що й було ефектно продемонстровано 13 квітня 2024 року).

Ця пропозиція викликала "занепокоєння" Франції (та лобіювала власну систему SAMP/T), а Польща взагалі відмовилась долучитись до ESSI, бо це була ідея Німеччини, яку тоді керівна партія "ПіС" "наказала ненавидіти всім полякам і вимагати від них трильйон євро".

Нині ж, коли Польща взяла "курс на повернення до нормальності", план приєднання до ESSI вже не виглядає чимось фантастичним. Власне, про це й говорив Дональд Туск 15 квітня на зустрічі з колегою з Данії. Щоправда, при цьому польський прем'єр чомусь змішав все до купи, ба більше, не зовсім розібрався, для чого взагалі потрібний "Залізний купол".

До теми Що таке "Залізний купол", чому не врятував Ізраїль 7 жовтня і чи підходить Україні

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Бажання Польщі приєднатися до ініціативи північних та західних сусідів цілком зрозуміле, проте є питання.

Європі не потрібні ізраїльські системи ППО "Праща Давида", адже вона має PATRIOT, SAMP/T та IRIS-T, також не потрібні їй і "Залізні куполи", бо Європа має системи NASAMS 2 чи Sky Sabre.

Все це вже давно перевірено й стоїть на бойовому чергуванні, ба більше – довело свою ефективність в Україні, зокрема українські оператори європейських та американських систем ППО зуміли неодноразово перехопити російські гіперзвукові "аналоговнєтні" ракети.

Звісно, ще одна потужна система ППО Європі не завадить, власне, про це говорить глава Rheinmetall AG Армін Паппергер, але це аж ніяк не вирішує того факту, що польські фахівці ППО/ПРО (польська оборонна ініціатива Wisla побудована на системах ЗРК PATRIOT) досі рахують гав.

Довідково! В лютому компанія Rheinmetall заявила, що продала німецьким збройним силам свою систему протиповітряної оборони малої дальності Skyranger 30, що може бути використана, зокрема, проти дронів, за 600 мільйонів євро.



Розробка більш інтегрованих європейських систем протиповітряної та протиракетної оборони є пріоритетом для Брюсселя, який підштовхує столиці Європи до обміну технологіями, щоб усунути прогалини у можливостях континенту.

То в них російська ракета пролетить половину країни та непомітно на кілька місяців заляже в лісі, то білоруський гелікоптер залетить, то ще щось. Раніше Польща просто не помічала ворожого втручання, нині ж просто споглядає за ним з екранів радарів на землі чи власних літаків F-16 у небі, але так само – нічого не робить.

Якщо ви хочете уникнути розширення війни в Європі, єдине, чого вам потрібно уникати, — це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації,

– міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтервʼю LBC пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому минулими вихідними Лондон допомагав збивати іранські дрони, його держава не допомагає так само Україні.

При цьому лорд Кемерон вочевидь не знає, що в очах Росії його країна вже давно воює.

Чи зміниться щось, коли в поляків з'явиться "Залізний купол" – невідомо, але точно можна констатувати, що пасивна позиція суперечить досвіду відбиття атаки 13 квітня, до якого апелює Дональд Туск.

Зараз все реально. Але розглядаються дуже різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" на їхній території ракет чи російських дронів,

– Дмитро Кулеба 14 квітня в ефірі телемарафону спростовує слова європейських політиків і пояснює, чому допомога Польщі з прикриття українського неба вигідна всім.

Польща дійсно має потенціал стати для України тим, ким стали для Ізраїлю США, Велика Британія та Йорданія, тобто – почати перехоплювати російські ракети. Але для цього потрібна політична воля.

На це натякнула Туску й Метте Фредеріксен, коли сказала, що "кількість повітряних атак на Україну збільшилася і тому потрібно підтримати Київ з точки зору протиповітряної оборони". Про це ж буквально кричить очільник МЗС України Дмитро Кулеба, який намагається відкрити полякам очі на те, що можливість прикриття західних областей України польськими системами ППО Patriot є реальною. Натомість поляки просто мріють про "Залізний купол".