В Европе начали активно готовиться к ситуации, когда Дональд Трамп станет следующим президентом США. Участником процесса выступает и Польша. Причем там сложилась уникальная ситуация, когда президент страны едет “на поклон” к Трампу в его башне в Нью-Йорке, а премьер принимает меры на случай, если Трамп после победы решит в этой башне закрыться вместе со всей страной, которая его выбрала. А соответственно и убрать “ядерный зонтик”, столько лет оберегавший покой Старого Света.

На самом деле речь идет не о каких-то абстракциях, а вполне реальных действиях. Иран за несколько часов запускает по Израилю сотни ракет и беспилотников. Россия совершает откровенный ракетно-шахедный геноцид против Украины, а ее первые лица и штатные пропагандисты чуть ли не ежедневно обещают ядерные бомбардировки Варшавы, Парижа или Лондона. Более того, российские ракеты регулярно залетают на территорию стран НАТО, российские военные самолеты нарушают границы, а российские РЭБы глушат сигналы и подвергают опасности гражданскую авиацию в Северной Европе.

В то же время главный гарант США – сейчас находится в откровенном кризисе, а потенциально вообще может "умыть руки" и оставить Европу один на один с Путиным. Именно поэтому вполне логично подумать не только об абстрактных гарантиях безопасности, но и о практических действиях.

24 Канал размышляет над тем, способна ли Европа создать аналог "Железного купола" для собственной безопасности, а также как это может повлиять на Украину.

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Кто и почему инициировал разговор о "Железном куполе" для Европы

15 апреля Варшаву посетила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Одной из тем встречи с польским коллегой Дональдом Туском была безопасность, а конкретнее – защита неба.

Создание "Железного купола" против ракет и беспилотников необходимо (...). Недавняя атака на Израиль подтвердила, насколько важны такие установки. Нет ни одной причины, почему Европа не должна иметь такой системы... Не нужно много фантазии, чтобы понять, что Европа тоже в опасной зоне. Поэтому я рад, что премьер-министр положительно отреагировала на мое предложение, чтобы Польша присоединилась к проекту в Европе, что позволит эффективно построить купол, который защитит наше небо,

– Дональд Туск, 15 апреля 2024 года.



Дональд Туск во время встречи с Метте Фредериксен в Варшаве / Фото Krystian Maj / KPRM

Особое внимание польский премьер акцентировал именно на "Железном куполе" – американо-израильской системе ПВО малого радиуса действия, доказавшей свою эффективность в отражении воздушных атак иранских прокси, а также уже, собственно, иранских ракетно-шахедных обстрелов 13 апреля 2024 года.

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Что предусматривает оборонная стратегия ЕС До 2035 года "возможности, связанные с интегрированной европейской противовоздушной и противоракетной обороной". Новое предложение, представленное Еврокомиссией, предусматривает бюджетную поддержку блоком "европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес". Интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны были названы одним из 22 приоритетов обороноспособности ЕС.



При этом Брюссель настаивал на том, чтобы государства-члены разработали "вполне совместимые возможности следующего поколения" в области противовоздушной обороны, которые работают с существующими системами НАТО. ЕС также работает над новой оборонной стратегией, направленной на стимулирование совместных закупок, и впервые ставит цели закупок у производителей блока, а не в США. Руководители оборонной промышленности также призвали к более тесному сотрудничеству и партнерству между компаниями, чтобы сократить дублирование и укрепить промышленную базу Европы в долгосрочной перспективе.



Нужна ли будет европейцам Америка в построении собственной мощной системы ПВО / Фото AP

Скандинавская модель защиты неба: какая польза для Украины

Слова Туска стоит понимать шире – сам по себе "Железный купол" не является панацеей. Это, в частности, доказали атаки палестинцев 7 октября 2023 года, когда тысячи ракет, сделанных чуть ли не из канализационных труб, сумели перегрузить израильские системы ПВО и убить сотни людей.

На самом же деле от террора спасают не просто ракеты, а выстроенная система безопасности, частью которой является ПВО, а "Железный купол" – лишь одним из эшелонов обороны.

Так было во время атаки 13 апреля 2024 года, когда Израиль вместе со своими союзниками из арабских стран, а также США, Францией и Великобританией совместно отбили очень мощную атаку Ирана с участием "Шахедов", крылатых и баллистических ракет.

Именно о такой системе сейчас говорит Европа. Работа в этом направлении активно ведется – лидерами здесь выступают Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия, которые в рамках НАТО разрабатывают собственную систему ПВО.

Основная идея – совместное использование авиации, как единого флота из 250 современных самолетов, которые смогут стать эффективной силой в небе Северной Европы.



Истребители F-16 Воздушных сил Дании / Фото RDAF

Обратите внимание! Главная особенность концепции – фактическое отсутствие в проекте США (которые есть в других проектах ПВО – NATINADS и AWACS), вместо них гарантами выступают европейцы – Германия и Великобритания.



Кстати, этот факт вызвал в Вашингтоне настоящую истерику, но обвинять они могут только самих себя и собственные навыки управления эскалацией. С другой стороны, Трамп сам говорил о том, что Европе следует стать более ответственной. Однако он не учел, что с приобретением ответственности Европой теряется и влияние США, и теряется радикально. И речь здесь не о военном деле, а также и об экономике и политике.

Украине от скандинавской инициативы – прямая польза, ведь скандинавы быстро обновляют собственный авиапарк и формируют флот из более 140 истребителей 5 поколения.

Так, Дания приобрела 27 современных истребителей F-35,

Финляндия – 64 и Норвегия – 52.

Кроме того, Швеция добавляет 60 новых самолетов Gripen E, сохранив 60 модернизированных самолетов Gripen C/D.

Старые же самолеты, а это F-16, вскоре будут переданы Украине и составят основу ее обновленного авиапарка.

"Европейский небесный щит": немецкая инициатива Шольца

Кроме того, с конца 2022 года существует более широкая оборонная инициатива – ESSI, лоббистом которой является Германия. ESSI или (European Sky Shield Initiative, то есть "Европейский небесный щит") предусматривает создание единой системы ПВО для всего восточного фланга НАТО.

Кроме ФРГ к инициативе присоединились Бельгия, Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Финляндия, Эстония, а также Словакия, Словения, Чехия и Венгрия.

Позже к проекту присоединились Дания, Швеция, Австрия и Швейцария.



Страны НАТО договорились об обновлении европейской системы противовоздушной обороны / Фото NATO

ESSI, собственно, предусматривает закупку систем ПВО не только в США, но и в Израиле. Впрочем, речь шла не о "Железном куполе", а о системе "Стрела 3", способную перехватывать баллистические ракеты еще в стратосфере (что и было эффектно продемонстрировано 13 апреля 2024 года).

Это предложение вызвало "беспокойство" Франции (та лоббировала собственную систему SAMP/T), а Польша вообще отказалась присоединиться к ESSI, потому что это была идея Германии, которую тогда правящая партия "ПиС" "приказала ненавидеть всем полякам и требовать от них триллион евро".

Сейчас же, когда Польша взяла "курс на возвращение к нормальности", план присоединения к ESSI уже не выглядит чем-то фантастическим. Собственно, об этом и говорил Дональд Туск 15 апреля на встрече с коллегой из Дании. Правда, при этом польский премьер почему-то смешал все в кучу, более того, не совсем разобрался, для чего вообще нужен "Железный купол".

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Польский чемодан без ручки: могла бы Варшава прикрыть западные области Украины

Желание Польши присоединиться к инициативе северных и западных соседей вполне понятно, однако есть вопросы.

Европе не нужны израильские системы ПВО "Праща Давида", ведь она имеет PATRIOT, SAMP/T и IRIS-T, также не нужны ей и "Железные купола", потому что Европа имеет системы NASAMS 2 или Sky Sabre.

Все это уже давно проверено и стоит на боевом дежурстве, более того – доказало свою эффективность в Украине, в частности украинские операторы европейских и американских систем ПВО сумели неоднократно перехватить российские гиперзвуковые "аналоговнетные" ракеты.

Конечно, еще одна мощная система ПВО Европе не помешает, собственно, об этом говорит глава Rheinmetall AG Армин Паппергер, но это отнюдь не решает того факта, что польские специалисты ПВО/ПРО (польская оборонная инициатива Wisla построена на системах ЗРК PATRIOT) до сих пор считают ворон.

Справочно! В феврале компания Rheinmetall заявила, что продала немецким вооруженным силам свою систему противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 30, что может быть использована, в том числе, против дронов, за 600 миллионов евро.



Разработка более интегрированных европейских систем противовоздушной и противоракетной обороны является приоритетом для Брюсселя, который подталкивает столицы Европы к обмену технологиями, чтобы устранить пробелы в возможностях континента.

То у них российская ракета пролетит половину страны и незаметно на несколько месяцев заляжет в лесу, то белорусский вертолет залетит, то еще что-то. Ранее Польша просто не замечала вражеского вмешательства, сейчас же просто наблюдает за ним с экранов радаров на земле или собственных самолетов F-16 в небе, но так же – ничего не делает.

Если вы хотите избежать расширения войны в Европе, единственное, чего вам нужно избегать, – это прямого столкновения войск НАТО с российскими войсками. Это было бы опасностью эскалации,

– министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью LBC объяснил, почему в отличие от Израиля, которому в минувшие выходные Лондон помогал сбивать иранские дроны, его государство не помогает так же Украине.

При этом лорд Кэмерон явно не знает, что в глазах России его страна уже давно воюет.

Изменится ли что-то, когда у поляков появится "Железный купол" – неизвестно, но точно можно констатировать, что пассивная позиция противоречит опыту отражения атаки 13 апреля, к которому апеллирует Дональд Туск.

Сейчас все реально. Но рассматриваются очень разные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от "прилетов" на их территории ракет или российских дронов,

– Дмитрий Кулеба 14 апреля в эфире телемарафона опровергает слова европейских политиков и объясняет, почему помощь Польши по прикрытию украинского неба выгодна всем.

Польша действительно имеет потенциал стать для Украины тем, кем стали для Израиля США, Великобритания и Иордания, то есть – начать перехватывать российские ракеты. Но для этого нужна политическая воля.

На это намекнула Туску и Метте Фредериксен, когда сказала, что "количество воздушных атак на Украину увеличилось и поэтому нужно поддержать Киев с точки зрения противовоздушной обороны". Об этом же буквально кричит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который пытается открыть полякам глаза на то, что возможность прикрытия западных областей Украины польскими системами ПВО Patriot является реальной. Вместо этого поляки просто мечтают о "Железном куполе".