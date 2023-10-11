Среди тех, кто был очарован израильской системой противовоздушной обороны, оказалось и немало украинцев. В 2022 году, уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, вопрос собственного "Железного купола" получил новый импульс и породил дискуссию о том, а подходят ли эти комплексы Украине, а также – какой должна быть украинская система ПВО/ПРО.

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В конце концов в 2023 году, когда 7 октября террористам ХАМАС удалось прорвать "Железный купол", что привело к трагическим последствиям, это известие шокировало тех, кто полагался на эту систему как на абсолютную защиту, забыв, что идеального оружия не бывает.

24 Канал рассказывает о "Железном куполе", его особенностях, преимуществах и недостатках, а также объясняет, была бы система эффективной в украинских реалиях.

Что такое "Железный купол"

"Железный купол" или Iron Dome – мобильный комплекс ПВО, израильская разработка авторства компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Также к проекту присоединились США, в частности американцы разработали морской вариант. США частично финансируют производство комплексов и ракет для Израиля.

Это современное и очень технологичное оружие. Начало разработки – 2007 год, фактически сразу после завершения Второй ливанской войны, где Хезболла использовала тактику ракетного террора против гражданских, тогда погибли 44 мирных жителя и нанесен ущерб на миллионы долларов. На вооружении армии система находится с 2011 года.



Система "Железный купол", развернутая вблизи города Ашкелон в 2011 году / Фото Israel Defense Forces

Обратите внимание! Основная специализация Iron Dome – это защита гражданского населения от неуправляемых ракет ближнего радиуса действия. То есть любимой тактики палестинских террористов и их коллег из ливанской Хезболлы.



Варварская стратегия террористов заключается в убийстве израильтян, которых они принципиально не делят на комбатантов и гражданских. Они пытаются нанести Израилю как можно больший вред и попытаться заставить ЦАХАЛ перейти к наземным операциям в той же Газе, где плотная и хаотическая застройка лишает израильскую армию преимуществ, а террористам дает возможность использовать знания местности. Бонусом идут возможность использования мирных палестинцев в качестве живого щита, а также опция не считаться с собственными потерями и жертвами среди гражданских.

Производитель и операторы систем держат основные характеристики в тайне, поэтому большинство данных очень приблизительны и основаны не на официальных данных, а на выводах экспертов. Системы находятся на вооружении Израиля и США, а также Сингапура.

Это передвижная система на колесном шасси, способная перехватывать ракеты (кроме баллистических), беспилотники, реактивные и минометные снаряды. В классификации средств ПВО "Железный купол" – это система малого радиуса действия.

это система малого радиуса действия. "Железный купол" интегрирован в эшелонированную систему ПВО Израиля, его задачей является перехват снарядов, выпущенных с расстояния от 4 до 70 километров и на высоте примерно до 1000 метров. Одна батарея Iron Dome способна защитить территорию площадью около 150 квадратных километров. То есть речь идет о защите городов средних размеров .

. За средний радиус и высоты от 1000 до 4000 метров отвечают комплексы PATRIOT и David ("Праща Давида"). За дальний радиус, баллистические цели и высоты от 4000 метров несут ответственность системы Arrow 2 и Arrow 3.



"Железный купол" в действии / фото Israel Defense Forces

Как работает "Железный купол"

Радар батареи фиксирует пуск ракеты, определяет ее тип, траекторию и вероятное место попадания. Далее компьютерная система, которая действует как центр управления огнем, вычисляет, может ли ракета нанести вред целям на территории Израиля, после чего дает команду на перехват только тех ракет, которые несут реальную опасность.

Очевидно, что это сделано в целях экономии, ведь Iron Dome – дорогое удовольствие. Из-за этого в Израиле пришлось фактически выбирать между тем, строить ли новые бункеры и укрытия, или вкладывать деньги в "Железный купол".

Важно! "Железный купол" не работает по открытой территории, а только по объекту инфраструктуры или городским жилым кварталам. То есть фактически создает над ними "купол" защиты. В Iron Dome интегрирована система быстрого оповещения о ракетной угрозе, что призывает граждан оставаться в домах или офисах, которые прикрывает ПВО.



Таким образом, страшные кадры первых часов атаки 7 октября, в частности, убитые палестинскими ракетами люди на остановке, погибли от того, что находились не в зоне действия "Железного купола". При этом сама система формально могла быть не прорвана.

После того как наземный радар и компьютерная система выводят на вражескую ракету свою ракету-перехватчик (называется "Тамир"), тот дополнительно наводится на цель с помощью встроенного радара и регулирования направления, что обеспечивает ракете высокую маневренность. Приблизившись к цели "Тамир" взрывается, уничтожая снаряд противника.

Благодаря этому система работает по схеме "одна цель – одна ракета", это дает "Куполу" чрезвычайно высокие показатели перехватов в 85 – 90%.



Работа "Железного купола" в мае 2021 года / фото Haarez

Батареи Iron Dome мобильны, пусковые установки можно размещать в разных районах. Таким образом террористы не знают, какой сектор сейчас защищен, а какой нет. И не могут рассчитать траектории для своих ракет, чтобы избежать перехватов.

Железный купол – основные известные характеристики

Разработка – 2007 год

2007 год На боевом дежурстве – с 2011 года

с 2011 года радиус действия – до 70 километров

до 70 километров специализация – обнаружение и перехват неуправляемых ракет малой дальности

обнаружение и перехват неуправляемых ракет малой дальности пусковая установка – на 20 ракет-перехватчиков

на 20 ракет-перехватчиков вес ракеты – 90 килограммов

90 килограммов длина ракеты – 3 метра

3 метра диаметр – 160 миллиметров

160 миллиметров механизм детонации – радиовзрыватель

радиовзрыватель приблизительная стоимость ракеты – 50 – 90 тысяч долларов

50 – 90 тысяч долларов приблизительная стоимость батареи из 3 пусковых – 50 миллионов долларов

На боевом дежурстве: с какими ракетами имеет дело "Железный купол"

Израиль начал активно использовать "Железный купол" с 2011 года. Почти сразу после появления на боевом дежурстве "Купол" удачно перехватил ракету РСЗО "Град", которую террористы выпустили из Сектора Газа по городу Ашкелон.

В 2014 году во время длительного обострения в Газе "Железный купол" снова хорошо себя показал, системы перехватили сотни ракет террористов, а количество жертв среди мирного населения ограничилось лишь двумя.

Обратите внимание! С современными ракетами и современными РСЗО, чья скорость значительно больше, "Железный купол" дела не имел.



Он не противодействовал настоящей армии, только партизанам и их ракетам. Потому эффективность Iron Dome еще до событий 7 октября вызвала вопрос.

Типичная цель для Iron Dome – самодельное оружие, собранное в подвалах и бункерах Газы. Эти ракеты напоминают старые снаряды от "Катюш" (их местное название – "Кассам").

самодельное оружие, собранное в подвалах и бункерах Газы. Эти ракеты напоминают старые снаряды от "Катюш" (их местное название – "Кассам"). Другая часть – подарки от Ирана, тот посылает террористам свои ракеты "Фаджр-3" и "Фаджр-5" для РСЗО. Со временем в Газе научились делать свои аналоги. Самым известным является ракета М-75, это модернизированная копия "Фаджр-5", способная лететь на 120 километров. В центре Газы даже стоял памятник этой ракете.

подарки от Ирана, тот посылает террористам свои ракеты "Фаджр-3" и "Фаджр-5" для РСЗО. Со временем в Газе научились делать свои аналоги. Самым известным является ракета М-75, это модернизированная копия "Фаджр-5", способная лететь на 120 километров. В центре Газы даже стоял памятник этой ракете. Также у ХАМАС есть собственная кустарная разработка "Аяш-250" (способна преодолевать 250 километров) и сирийские ракеты М-302 (клон китайских) и другая номенклатура разнообразного крылатого хлама.

Основу же ракетного потенциала террористов ХАМАС составляют ракеты системы "Град" российского производства, которые попадают в Сектор Газа контрабандой по морю, поставки обеспечивают Иран и Сирия. Террористы не могут рассчитывать на такую роскошь, как классическая пусковая установка, а поэтому прибегают к кустарным выдумкам и поэтому обычно запускают свои ракеты из похожих на мангалы устройств. Все это неуправляемые ракеты и очень неточные, однако для террористов точность не имеет никакого значения.

Звездное время "Железного купола" пришлось на май 2021 года, когда система показала отличные результаты в так называемой "Ракетной войне", которую вел ХАМАС, обстреливая территорию Израиля (именно гражданские районы). Тогда за 10 дней террористы выпустили по израильским городам и поселениям около 5 000 ракет и почти 90% были перехвачены с помощью "Железного купола". Жертв избежать не удалось – от ракет террористов погибли 7 человек и это стало поводом для переговоров с ХАМАС о перемирии.

Важно! Если бы не Iron Dome, жертв в мае 2021 года могло быть гораздо больше. Ракетный обстрел – это страшная вещь. К сожалению, украинцы уже об этом хорошо знают.



Обстрел гражданских кварталов – тактика не только ХАМАС, именно к таким обстрелам регулярно прибегает Россия. Одним из самых первых был обстрел россиянами Мариуполя из "Градов" 24 января 2015 года – тогда от ракет российских террористов погибли 29 человек, были ранены 92 граждан, среди погибших и раненых семьи, дети, подростки. К сожалению, эти трагедии в Украине повторяются снова и снова. И сейчас россияне таким же способом обстреливают Херсон, города Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

Благодаря интернету и соцсетям работа систем ПВО фиксировалась в режиме онлайн и похожие на стрелы космического пирата Йонду из марвеловского блокбастера "Стражи галактики" эффектные кадры перехватов ракет и снарядов террористов мгновенно становились достоянием СМИ и граждан, которых еще никто не учил не снимать работу ПВО.

Почему "Железный купол" не спас 7 октября

К сожалению, террористы и их покровители тоже сделали выводы. Сейчас уже можно признать, что "ракетная война" мая 2021 года была некой разведкой боем для ХАМАС и Ирана. Враги Израиля получили большое количество ценной информации и сумели найти слабые места "Железного купола", что позволило прорвать израильскую систему ПВО 7 октября 2023 года.

Террористы совершенно справедливо считали, что комплексов ПВО не может быть много (известно о совокупно 10 развернутых батареях, другие источники говорили лишь о 6).

Кроме того, Израиль вынужден их распылять, учитывая угрозы с Западного берега реки Иордан (где правит умеренный ФАТХ и его пожилой лидер Махмуд Аббас), а также Ливана от Хезболлы (мощнее в разы, чем ХАМАС прокси Ирана).

Таким образом, была сделана ставка на массированность обстрелов и их масштабность. Лишь утром 7 октября из разных районов Сектора Газа на Израиль полетели более 2 200 ракет. Всего за первые три дня атаки ХАМАС запустил более 4 500 ракет.

Как следствие, систему "Железный купол" перегрузили. Каждая пусковая имеет 20 ракет "Тамир", батарея – это 3 пусковые, то есть 60 ракет. После того как они будут отстреляны – нужно время на перезарядку и это при условии, что ракет достаточное количество (каждая ракета "Тамир" стоит в диапазоне 50 000 – 90 000 долларов). Это довольно простая арифметика. И именно эти расчеты позволили террористам добиться успеха.

Смотрите видео массированного запуска ракет по Израилю:

Еще одним "лайфкахом" террористов стали пуски на малых высотах – с этим у "Железного купола" оказались проблемы.

Батареи Iron Dome оказались физически не готовы для такого количества практически одновременно и очень плотно запущенных снарядов и это привело к трагедии. С другой стороны, вряд ли какая-нибудь другая система показала бы себя лучше в этих условиях.

Подходит ли "Железный купол" Украине

Израиль принципиально не передает Украине оружие. А до сих пор дружит с Россией и не вводит против нее санкции, хотя та является открытым союзником Ирана (спонсора и фактического владельца террористов ХАМАС и Хезболлы). Таким образом, в настоящее время не существует даже теоретической возможности того, что Украина получит "Железный купол".

Даже если израильское руководство прозреет и поймет, что стратегия сидения на двух стульях провалилась, даже тогда Iron Dome не появится в Украине, ведь сейчас в Израиле имеет значение каждая ракета. И это понятно, страна борется с абсолютными варварами, которые ведут себя как россияне в Буче. При этом ХАМАС – даже на самая главная проблема, ведь у Хезболлы ракет еще больше (возможно, до 15 000), а Иран никуда не исчез и дальше будет помогать своим фактическим прокси.

Если же теоретически предположить, что "Железный купол" все же появится в Украине, как поведет себя эта система?

Эксперты говорят, что с этим могут быть проблемы:

Во-первых, Украина – не Израиль, площадь нашего государства – более 600 000 квадратных километров, площадь Израиля – 22 145 квадратных километров. Это сопоставимо с площадью Львовской или Черкасской областей.

не Израиль, площадь нашего государства – более 600 000 квадратных километров, площадь Израиля – 22 145 квадратных километров. Это сопоставимо с площадью Львовской или Черкасской областей. Батарея из трех пусковых установок "Железного купола" прикрывает площадь в 150 квадратных километров, таким образом, Украине для защиты своих приграничных с Россией территорий потребуются десятки, если не сотни комплексов. А это 50 миллионов долларов за батарею из 3 пусковых и 50 000 – 90 000 долларов за ракету.

90 000 долларов за ракету. Если же отбросить сравнение финансовой составляющей и подумать о точечном усилении проблемных зон, то здесь тоже есть проблемы. "Железный купол" – фактически закрытая система. Она очень сложно интегрируется в систему ПВО. Например, это не особо удалось даже США. Это при том, что у американцев основа ПВО/ПРО – системы PATRIOT, а у нас – до сих пор С-300 и "Бук".

– системы PATRIOT, а у нас – до сих пор С-300 и "Бук". Кроме того, система будет нуждаться в значительном количестве высококвалифицированного персонала, на подготовку которого уйдут годы и миллионы.

Главной угрозой для украинцев являются российские крылатые ракеты средней и большей дальности, а также баллистические – против них "Железный купол" бессилен, система эффективна против снарядов РСЗО (он создан для обнаружения и перехвата неуправляемых ракет малой дальности), но самым лучшим способом защиты противодействия является не перехват ракет, а уничтожение их источника – пусковых установок и экипажей.

Конечно, неплохо бы иметь "Железные купола" и десятки PATRIOT в следующем эшелоне, впрочем, реальность несколько иная. Но если мы уже начали мечтать, то Украине больше подошли бы израильские системы "Праща Давида" или Arrow 2 и Arrow 3.

Условным аналогом Iron Dome является система NASAMS 2. Она уже в Украине и отлично себя проявила. Украинские власти решили инвестировать в нее. Так что особых вариантов для появления "Железного купола" пока нет.