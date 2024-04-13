Иран всячески провоцирует Израиль. Например, захватил израильский танкер в Ормузском проливе. В ответ Государство Израиль обвинило Иран в пиратстве и призвало мир объявить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.
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Что происходит в Израиле
В соцсетях показали пролет Shahed-136
Предположительно, это именно те дроны, которые сейчас летят на Израиль.
Заявление КСИР
КСИР официально подтвердил запуск ракет и беспилотников по целям на территории Израиля.
Объясняют, что это возмездие за удар по Дамаску.
Израиль закрывает воздушное пространство.
Где сейчас беспилотники из Ирана
До Израиля они долетят за несколько часов. Есть данные о второй волне.
Израильский журналист Сергей Ауслендер пишет, что, предположительно, США перехватывают дроны над Ираном.
Когда состоится встреча Байдена с советниками
Это произойдет днем (в Украине в это время будет ночь). Белый дом находится на контакте с израильскими коллегами.
США реагируют на угрозы
Джо Байден был в личной резиденции в штате Делавэр. Теперь он возвращается в Белый дом из личной резиденции – будет консультироваться "со своей группой национальной безопасности". Там будут Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Последний заверил Израиль в полной поддержке.
Иран запустил десятки беспилотники в сторону Израиля
ВВС готовятся к перехвату. Тревогу объявят, если дроны войдут в воздушное пространство Израиля.
Заявление Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что "в последние годы" государство готовилось давать отпор Ирану.
Израиль ввел ограничения на собрания, войска в полной готовности
- Главный военный спикер Даниэль Хагари 13 апреля заявил, что в стране отменяют школьные экскурсии и другие мероприятия, запланированные на ближайшие дни.
- Образовательные мероприятия запретили по всей стране, также нельзя собираться более тысячи человек. Хотя школы преимущественно закрыты из-за праздника Песаха, ограничения будут действовать до 23:00 15 апреля.
- Вблизи границы с Сектором Газа и Ливаном ограничения еще строже.
- Вооруженные силы Израиля приведены в полную боевую готовность, в воздухе десятки боевых самолетов.
- Иордания уже закрыла свое воздушное пространство и отменила все рейсы (страна расположена между Израилем и Ираном).