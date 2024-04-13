23:25, 13 апреля

Джо Байден был в личной резиденции в штате Делавэр. Теперь он возвращается в Белый дом из личной резиденции – будет консультироваться "со своей группой национальной безопасности". Там будут Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Последний заверил Израиль в полной поддержке.

