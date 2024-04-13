Іран усіляко провокує Ізраїль. Наприклад, захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці. У відповідь Держава Ізраїль звинуватила Іран у піратстві та закликала світ оголосити Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.
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Що відбувається в Ізраїлі
У соцмережах показали проліт Shahed-136
Імовірно, це саме ті дрони, які зараз летять на Ізраїль.
Заява КВІР
КВІР офіційно підтвердив запуск ракет та безпілотників по цілях на території Ізраїлю.
Пояснюють, що це відплата за удар по Дамаску.
Ізраїль закриває повітряний простір.
Де зараз безпілотники з Ірану
До Ізраїлю вони долетять за кілька годин. Є дані про другу хвилю.
Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер пише, що, імовірно, США перехоплюють дрони над Іраном.
Коли відбудеться зустріч Байдена з радниками
Це станеться вдень (в Україні в цей час буде ніч). Білий дім перебуває на контакті з ізраїльськими колегами.
США реагують на загрози
Джо Байден був в особистій резиденції в штаті Делавер. Тепер він повертається до Білого дому з особистої резиденції – буде консультуватися "зі своєю групою національної безпеки". Там будуть Ентоні Блінкен і Ллойд Остін. Останній запевнив Ізраїль у повній підтримці.
Іран запустив десятки безпілотники в бік Ізраїлю
ВПС готуються до пеерехоплення. Тривогу оголосять, якщо дрони увійдуть у повітряний простір Ізраїлю.
Заява Нетаньягу
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу сказав, що "в останні роки" держава готувалася давати відсіч Ірану.
Ізраїль увів обмеження на збори, війська в повній готовності
- Головний військовий речник Даніель Хагарі 13 квітня заявив, що в країні скасовують шкільні екскурсії та інші заходи, заплановані на найближчі дні.
- Освітні заходи заборонили по всій країні, також не можна збиратися більше тисячі осіб. Хоча школи переважно закриті через свято Песаху, обмеження діятимуть до 23:00 15 квітня.
- Поблизу кордону з Сектором Гази та Ліваном обмеження ще суворіші.
- Збройні сили Ізраїлю приведено в повну бойову готовність, у повітрі десятки бойових літаків.
- Йорданія вже закрила свій повітряний простір та скасувала усі рейси (країна розташована між Ізраїлем та Іраном).