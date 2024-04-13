23:25, 13 квітня

Джо Байден був в особистій резиденції в штаті Делавер. Тепер він повертається до Білого дому з особистої резиденції – буде консультуватися "зі своєю групою національної безпеки". Там будуть Ентоні Блінкен і Ллойд Остін. Останній запевнив Ізраїль у повній підтримці.

