Загострення в Ізраїлі не може не зачепити Україну. Таку думку в етері 24 Каналу висловив Ігор Чаленко – політолог, голова Центру аналізу та стратегій. За його словами, це насамперед вплине на рішення США щодо пакета допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

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Як війна на Близькому Сході вплине на США

Як це не дивно, ескалація, яку на Близькому Сході може спричинити Іран зараз, може пришвидшити прийняття пакета допомоги. Наприкінці минулого року Білий дім зв'язав тему України з Ізраїлем та Тайванем. Його розділення негативно відзначать всі партнери Сполучених Штатів. Багато хто з Японії, Ізраїлю прямо кажуть, щоб США нарешті прийняли цей пакет допомоги. Лакмусовим папірцем у цьому є Україна і виділення допомоги для неї,

– наголосив Ігор Чаленко.

Річ у тім, що таке довге затягування з ухваленням законопроєкту про виділення допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню доволі негативно позначилося на репутації США. Зокрема, мовиться про бачення стабільності та надійності двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами з боку інших країн.

"Ймовірно, Сполучені Штати все ж проґавили вкрай важливий для себе момент. Вже зараз навіть якщо і виділять ця допомога, їм буде набагато важче повертати репутацію загальносвітового "поліцейського", того, хто може надати допомогу для захисту світової демократії. Репутацію можна здобувати десятками років, втратити буквально за пів року", – пояснив політолог.

Тож зараз насамперед для самих Сполучених Штатів важливо ухвалювати зважені, але швидкі рішення. Зокрема, й про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню.

Путін скористається ситуацією

Велика війна на Близькому Сході вигідна також для Владіміра Путіна. Попри те, що можливе часткове зменшення допомоги від Ірану та Китаю, попри те для Росії є й значні плюси.

Економічно це вплине на підняття вартості нафти. На цьому Путін буде заробляти додатково. Кремлівський режим загалом десятки років активно вкладався у підтримку терористичних режимів. Вони співпрацюють з Хезболлою, надсилали інструкторів для ХАМАСу та активно його підтримують. Так само вони підтримуватимуть Іран,

– зазначив Чаленко.

Росія вже отримала для себе необхідні технології та тактичну допомогу від Ірану. Крім того, не лише економічна складова може бути вигідною для Кремля. Там також намагатимуться показати себе "миротворцями".

"Це найгірше для України. Путін на різних "театрах" виходить якраз з "миротворчою" риторикою. Це відбувається зараз на Близькому Сході, у Придністров'ї. У такий спосіб розмивається загальна агресія Росії, те, що зараз роблять в Україні", – наголосив політолог.

Путін робить усе, щоб показати, що, мовляв, не все так однозначно. Зараз на це спрямована зовнішня політика Росії.

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