Як зазначили місцеві ЗМІ, численні сирени попередження працювали у населених пунктах Галілейської провінції. Вони оголошували про те, що наближаються ракети поблизу ліванського кордону.

Раніше писали, що Іран може атакувати Ізраїль упродовж найближчих 48 годин, – WSJ

Залізний купол збиває ракети

На кадрах, які виклали у мережу, можна побачити, як кілька ракет-перехоплювачів Залізного купола відповідають на ракетний обстріл.

В Ізраїлі збивають ракети Хезболли: дивіться відео

Також пишуть про те, що тривоги, які попереджають про проникнення безпілотників, звучали також в інших сусідніх містах.

Станом на 20:08 не надходило жодних повідомлень про пошкодження або поранення.

Разом з тим у виданні наголошують, що Хезболла щоденно атакує ракетами та безпілотниками північ Ізраїлю на тлі війни у Газі.