Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Також Ізраїль вважає, що сприяв падінню режиму Башара Асада в Сирії.

Дивіться також Угода між Ізраїлем і ХАМАС готова на 90%: залишились ключові питання

Чому Ізраїль погрожує хуситам в Ємені

У матеріалі зазначається, що під час виступу перед місцевими офіцерами Кац пригрозив єменським хуситам, які здійснюють напади на Ізраїль.

У ці дні, коли терористична організація хуситів обстрілює ракетами Ізраїль, я хочу передати їм чітке послання: ми перемогли ХАМАС, ми перемогли Хезболлу, ми засліпили оборонні системи Ірану та пошкодили системи виробництва ракет. Ми повалили режим сирійського диктатора Башара Асада в Сирії, ми завдали важких ударів по "осі зла", і ми також завдамо серйозного удару по терористичній організації хуситів в Ємені, яка залишається останньою,

– заявив міністр оборони Ізраїлю.

Попри те, що Ізраїль не брав безпосередньої участі в поваленні режиму Асада, там вважають, що ізраїльські атаки на ставлеників Ірану в регіоні сприяли падінню сирійського режиму.

Зауважимо, що це вперше Ізраїль підтвердив, що причетний до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані.

Нагадаємо, що главу ХАМАС було вбито 31 липня. В організації заявили, що Ісмаїл Ганія загинув внаслідок ізраїльського рейду на його резиденцію в Тегерані.