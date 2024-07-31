ХАМАС звинуватив у вбивстві Ізраїль. Відомо, що Ханіє керував політичними операціями ХАМАС із еміграції в Катарі, в Тегерані.

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Що відомо про смерть Ханіє

Уранці 31 липня в Корпусі вартових революції Ірану повідомили про смерть одного із найвищих лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханії. Його вбили в Ірані.

В ХАМАС звинуватили Ізраїль у вбивстві Ханіє, який керував політичними операціями ХАМАС із еміграції в Катарі та Тегерані. Відомо, що глава ХАМАС прибув до Ірану для участі в інавгурації новообраного президента Ірану.

Наразі Ізраїль не надавав жодних коментарів.