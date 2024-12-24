Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Также Израиль считает, что способствовал падению режима Башара Асада в Сирии.

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Почему Израиль угрожает хуситам в Йемене

В материале отмечается, что во время выступления перед местными офицерами Кац пригрозил йеменским хуситам, которые совершают нападения на Израиль.

В эти дни, когда террористическая организация хуситов обстреливает ракетами Израиль, я хочу передать им четкое послание: мы победили ХАМАС, мы победили Хезболлу, мы ослепили оборонительные системы Ирана и повредили системы производства ракет. Мы свергли режим сирийского диктатора Башара Асада в Сирии, мы нанесли тяжелые удары по "оси зла", и мы также нанесем серьезный удар по террористической организации хуситов в Йемене, которая остается последней,

– заявил министр обороны Израиля.

Несмотря на то, что Израиль не принимал непосредственного участия в свержении режима Асада, там считают, что израильские атаки на ставленников Ирана в регионе способствовали падению сирийского режима.

Заметим, что это впервые Израиль подтвердил, что причастен к убийству лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.

Напомним, что глава ХАМАС был убит 31 июля. В организации заявили, что Исмаил Гания погиб в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране.