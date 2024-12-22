Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. Переговоры о прекращении огня в Газе на финишной прямой.

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ХАМАС и Израиль на пороге мира

Одним из главных вопросов остается сохранение военного присутствия Израиля в стратегическом Филадельфийском коридоре, на границе Газы с Египтом.

Кроме этого, стороны обсуждают создание буферной зоны вдоль границы Газы, которая будет находиться под международным наблюдением.

План прекращения огня предусматривает три этапа, в частности обмен пленными: Израиль освободит палестинских заключенных в ответ на возвращение израильских заложников. В рамках соглашения ХАМАС должен освободить всех 96 заложников, 62 из которых, по оценкам Израиля, еще живы.

Переговоры проходят при посредничестве США, Катара и Египта. Представители ХАМАС заявили, что соглашение возможно только при отказе Израиля от дополнительных требований.

Если ключевые вопросы будут согласованы, объявление о прекращении боевых действий может прозвучать уже в ближайшие дни.